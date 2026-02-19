El bodegón de Caballito que es furor por su brunch latino, tragos de autor y opciones sin TACC

Dónde queda Ronconcon

Ronconcon se ubica en Beauchef 527, en el barrio de Caballito, siendo un punto muy conectado con diferentes opciones de transporte público. Fundado en 2019, el restaurante ofrece happy hour de lunes a viernes de 19 a 20:30 y los sábados de 16 a 20, combinando sabores de distintos países con promociones atractivas.

Cómo llegar a Ronconcon

RONCONCON - Merle & Tonic

Llegar a Ronconcon es sencillo. Se puede acceder fácilmente en auto o transporte público. En subte, las estaciones cercanas son Acoyte (línea A) y José María Moreno (línea E), a pocas cuadras del local.

Varias líneas de colectivo también dejan muy cerca, entre ellas la 2, 15, 26, 42, 65 y 132, lo que permite llegar desde distintos puntos de la ciudad sin complicaciones. Para quienes van en auto, hay opciones de estacionamiento en las inmediaciones.