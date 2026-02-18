Alerta naranja por tormentas sacude a Buenos Aires y otras provincias este jueves: el informe del SMN
De acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), diversos sectores del país afrontarán un jueves complicado en lo climático. Los detalles.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ya advirtió que este jueves será complicado en lo que respecta a lo climático para varias zonas del país, incluyendo Buenos Aires. En este sentido, el organismo lanzó una advertencia amarilla y otra naranja por fuertes tormentas, por lo que habrá que tener sumo cuidado en la jornada de mañana.
Ante este pronóstico, el SMN también detalló las recomendaciones a tener en cuenta.
Alerta naranja para cuatro provincias
Las áreas del país que deberán tener suma precaución este jueves son: Tucumán, Catamarca, Santa Fe y Entre Ríos.
En relación a estas provincias, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja por tormentas de fuerte intensidad. Se esperan fenómenos severos que incluyen ráfagas de viento superiores a los 90 km/h, caída de granizo y fuerte actividad eléctrica.
En cuanto a las lluvias, se estima un acumulado de entre 40 y 85 mm, aunque estas cifras podrían ser mayores en sectores específicos.
Alerta amarilla por tormentas para Buenos Aires y 12 provincias más
Los territorios del país que estarán afectados por la alerta amarilla de este martes son Salta, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Buenos Aires y La Pampa.
En este sentido, la advertencia del organismo meteorológico respecto de los territorios donde se esperan precipitaciones indica que habrá lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
