La NASA reveló que la Tierra se está oscureciendo y hay riesgo de tragedias: los motivos

Disminución de nubes bajas: estas nubes actúan como un espejo natural y pueden reflejar hasta el 80% de la radiación. Su reducción, vinculada a cambios en la circulación atmosférica, disminuye el albedo global.

Deshielo acelerado: el retroceso del hielo polar deja expuestas superficies oscuras —océanos o suelos— que absorben el 90% de la luz solar. Este efecto amplifica el calentamiento y altera los patrones climáticos.

Alteraciones en las corrientes oceánicas: variaciones en flujos como la Corriente del Golfo afectan la formación de nubes y el transporte de calor, reduciendo aún más la capacidad de reflexión.

Estos factores generan un círculo vicioso: a menor reflexión, mayor absorción de energía y más calor retenido en el sistema terrestre.

Las tragedias que podría producir este oscurecimiento

El llamado de atención de la NASA es contundente. Si la tendencia continúa, la Tierra podría enfrentar un incremento exponencial de fenómenos extremos:

Olas de calor cada vez más letales y prolongadas.

Tormentas y huracanes de alta intensidad en regiones subtropicales.

Colapso de ecosistemas marinos, ya que los océanos más oscuros reducen la luz disponible para el fitoplancton, base de la cadena alimentaria oceánica.

Aceleración del calentamiento global, que podría llevar al planeta a cruzar puntos de no retorno antes de fin de siglo.

La NASA advierte que, sin acciones globales inmediatas, este proceso de oscurecimiento podría convertir al siglo XXI en el más crítico para la estabilidad climática de la historia humana.