La NASA reveló que la Tierra se está oscureciendo y hay riesgo de tragedias: los motivos
La agencia espacial confirmó que el planeta está perdiendo su capacidad de reflejar la luz solar. Un fenómeno, conocido como “oscurecimiento global”,
La NASA encendió una máxima alerta tras detectar un cambio preocupante: la Tierra se está oscureciendo. Un estudio del Centro de Investigación Langley reveló que el planeta refleja cada vez menos luz solar hacia el espacio, lo que incrementa la energía retenida en la atmósfera y agrava el calentamiento global.
El fenómeno, que fue monitoreado durante más de dos décadas, muestra un descenso sostenido en el albedo terrestre, es decir, en la capacidad del planeta para devolver la radiación solar. Según los científicos, esta tendencia podría derivar en sequías, tormentas extremas y daños irreversibles en los ecosistemas.
El descubrimiento que hace temer por el futuro del planeta
El hallazgo fue publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) y liderado por el físico Norman Loeb. Analizando datos satelitales de los últimos 24 años, el equipo comprobó que la Tierra absorbe cada vez más energía solar.
Los registros muestran que el hemisferio norte se oscureció de forma más acelerada que el sur. Entre 2001 y 2005, el sur absorbía más radiación; pero para 2024 la tendencia se invirtió y el norte capta 0,54 W/m² más. Este desequilibrio, que crece a razón de 0,34 W/m² por década, es un indicador directo de un planeta que ya está cambiando su balance térmico.
Causas detrás del oscurecimiento de la Tierra
Los expertos de la NASA identificaron tres factores principales que explican por qué la Tierra refleja menos luz solar:
- Disminución de nubes bajas: estas nubes actúan como un espejo natural y pueden reflejar hasta el 80% de la radiación. Su reducción, vinculada a cambios en la circulación atmosférica, disminuye el albedo global.
- Deshielo acelerado: el retroceso del hielo polar deja expuestas superficies oscuras —océanos o suelos— que absorben el 90% de la luz solar. Este efecto amplifica el calentamiento y altera los patrones climáticos.
- Alteraciones en las corrientes oceánicas: variaciones en flujos como la Corriente del Golfo afectan la formación de nubes y el transporte de calor, reduciendo aún más la capacidad de reflexión.
Estos factores generan un círculo vicioso: a menor reflexión, mayor absorción de energía y más calor retenido en el sistema terrestre.
Las tragedias que podría producir este oscurecimiento
El llamado de atención de la NASA es contundente. Si la tendencia continúa, la Tierra podría enfrentar un incremento exponencial de fenómenos extremos:
- Olas de calor cada vez más letales y prolongadas.
- Tormentas y huracanes de alta intensidad en regiones subtropicales.
- Colapso de ecosistemas marinos, ya que los océanos más oscuros reducen la luz disponible para el fitoplancton, base de la cadena alimentaria oceánica.
- Aceleración del calentamiento global, que podría llevar al planeta a cruzar puntos de no retorno antes de fin de siglo.
La NASA advierte que, sin acciones globales inmediatas, este proceso de oscurecimiento podría convertir al siglo XXI en el más crítico para la estabilidad climática de la historia humana.
