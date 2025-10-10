La NASA alertó por un fenómeno que podría dejar al país sin comunicación.

En el espacio:

Satélites: pueden sufrir interferencias electrónicas y pueden suspender operaciones temporalmente.

GPS y telecomunicaciones: pueden verse afectados por la radiación

En la Tierra:

Si bien no representa un riesgo directo para la salud humana, puede afectar la conectividad, la precisión de los sistemas de navegación y la recopilación de datos científicos.

Qué organismo es el equivalente a la NASA en Argentina

En Argentina funciona la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), organismo con atribuciones para diseñar políticas públicas orientadas a impulsar y ejecutar acciones en el ámbito espacial con fines pacíficos.

Sus iniciativas abarcan tanto el sector productivo como en el científico, educativo y en el desarrollo de tecnologías nacionales innovadoras, en todo el territorio del país.

Por qué ocurre esta anomalía geomagnética

La anomalía magnética se origina por irregularidades en el núcleo externo de la Tierra, donde el hierro líquido genera el campo magnético. En la región, los flujos son menos intensos, lo que genera que el campo se debilite.

En la misma línea, algunos científicos creen que puede estar relacionado con los cambios cíclicos o incluso una futura inversión de los polos magnéticos.