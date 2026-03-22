El destino de Brasil que sorprende por su sencillez y hermosura: ideal para disfrutar de sus playas

Cómo llegar a Jericoacoara

Para llegar a Jericoacoara, la alternativa más elegida es viajar en avión hasta Fortaleza y, desde allí, tomar otro vuelo hacia el aeropuerto más cercano al destino.

También existe la opción de hacer el trayecto por vía terrestre. Desde diferentes puntos de Ceará parten servicios que combinan rutas asfaltadas con tramos de arena, lo que hace que el recorrido sea más largo.