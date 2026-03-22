El destino de Brasil que sorprende por su sencillez y hermosura: ideal para disfrutar de sus playas
Se ubica dentro del estado de Ceará, a tan solo 300 kilómetros de Fortaleza. Su clima cálido durante todo el año lo vuelve un sitio perfecto para vacacionar. Descubrí qué hacer y cómo llegar.
Sudamérica ofrece una enorme variedad de destinos para quienes buscan desconectar del ritmo cotidiano durante las vacaciones. En ese escenario, Brasil se presenta como uno de los sitios más elegidos por los turistas, con ciudades que combinan naturaleza, playas y calidez durante todo el año.
En ese contexto sobresale Jericoacoara, en el estado de Ceará, un pequeño pueblo rodeado de dunas, lagunas de agua dulce y playas abiertas que se convirtió, durante el último tiempo, en uno de los sitios más visitados. Además, su cercanía con Fortaleza facilita el acceso desde distintos puntos de Sudamérica.
Qué se puede hacer en Jericoacoara
Jericoacoara combina propuestas para todos los gustos. Por un lado, sus playas invitan a relajarse: caminar junto al mar, disfrutar del paisaje y desconectarse del ruido de las grandes ciudades en un entorno tranquilo y natural.
Al mismo tiempo, ofrece recorridos en vehículos por las dunas, que suman adrenalina al viaje. Al atardecer, el ambiente cambia y el pueblo cobra vida con bares y restaurantes, creando un clima ideal para disfrutar de la noche con música y buena energía.
Dónde queda Jericoacoara
Este destino se ubica en el norte de Brasil, dentro del estado de Ceará, una región costera caracterizada por su clima cálido y paisajes naturales durante todo el año. El pueblo está aproximadamente a 300 kilómetros de Fortaleza, la principal ciudad cercana, desde donde se llega tras un vuelo internacional o regional y un traslado terrestre.
Cómo llegar a Jericoacoara
Para llegar a Jericoacoara, la alternativa más elegida es viajar en avión hasta Fortaleza y, desde allí, tomar otro vuelo hacia el aeropuerto más cercano al destino.
También existe la opción de hacer el trayecto por vía terrestre. Desde diferentes puntos de Ceará parten servicios que combinan rutas asfaltadas con tramos de arena, lo que hace que el recorrido sea más largo.
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