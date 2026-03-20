Descubrí Brasil: el destino con aguas transparentes y playas claras ideal para conocer

Cómo llegar a Pipa

Para viajar a Pipa desde Argentina, lo más práctico es volar hasta Natal y desde allí continuar por vía terrestre, en un recorrido que lleva poco más de una hora. Otra opción es llegar primero a João Pessoa y completar el trayecto en auto, en un viaje más largo que recorre la costa y dura alrededor de dos horas y media.