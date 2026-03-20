Descubrí Brasil: el destino con aguas transparentes y playas claras ideal para conocer
Dentro del estado de Rio Grande do Norte, una de su gran atracción es el avistamiento de delfines en la Baía dos Golfinhos. Descubrí dónde queda y qué hacer.
Brasil sigue siendo uno de los destinos favoritos de los argentinos, gracias a sus playas extensas, naturaleza y gastronomía del más alto nivel. Entre sus localidades más destacadas se encuentra Pipa, en Rio Grande do Norte, un pueblo costero que combina arenas blancas, mar cristalino y un clima agradable durante todo el año, ideal para quienes buscan relajarse durante sus vacaciones.
Sudamérica ofrece una diversidad única de destinos que combinan naturaleza, cultura y aventura. Desde las selvas tropicales hasta las montañas y las playas paradisíacas, la región tiene a disposición un amplio abanico de ciudades para cautivar la atención de los turistas, cada uno valorado por la calidez y amabilidad de sus habitantes.
Qué se puede hacer en Pipa
En Pipa, las actividades se organizan principalmente en torno a sus playas más conocidas. En Praia do Amor se puede surfear y disfrutar de sus miradores naturales, mientras que Baía dos Golfinhos es ideal para ver delfines de cerca en su hábitat.
Por su parte, Praia do Madeiro ofrece un entorno más tranquilo, con aguas calmas y rodeado de vegetación. También es posible recorrer el Santuario Ecológico de Pipa, hacer caminatas al lado del mar y practicar deportes acuáticos. Por la noche, el centro del pueblo reúne bares y restaurantes que mantienen un ambiente activo.
Dónde queda Pipa
Este sitio está ubicado en el noreste de Brasil, dentro del estado de Rio Grande do Norte, a aproximadamente 80 kilómetros de Natal. Se trata de una localidad costera muy reconocida en la región, destacada por su entorno verde y sus playas de aguas transparentes.
Cómo llegar a Pipa
Para viajar a Pipa desde Argentina, lo más práctico es volar hasta Natal y desde allí continuar por vía terrestre, en un recorrido que lleva poco más de una hora. Otra opción es llegar primero a João Pessoa y completar el trayecto en auto, en un viaje más largo que recorre la costa y dura alrededor de dos horas y media.
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