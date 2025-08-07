El ejercicio para fortalecer los músculos en la tercera edad

Además, no es necesario dedicarle demasiado tiempo. Con sesiones de 20 a 30 minutos, dos o tres veces por semana, es posible obtener buenos resultados si se mantienen los descansos cortos entre cada serie para mantener el ritmo y la intensidad del ejercicio.

Mantener una vida activa y sana es sinónimo de una adultez tranquila y sin problemas recurrentes, como dificultades para caminar, levantarse o realizar tareas diarias en el hogar. Además, la alimentación es clave para aumentar la energía y la vitalidad a lo largo del día.