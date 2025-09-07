El ejercicio ideal para levantar el pecho si tenés más de 50 años

Lo recomendable es comenzar con mancuernas, ya que permiten un mejor control del movimiento, y avanzar luego a la barra cuando se tenga más fuerza y técnica.

Por otro lado, para realizar este ejercicio de manera correcta, se debe apoyar bien los pies en el suelo, mantener los omóplatos juntos, la espalda ligeramente arqueada y bajar el peso de forma controlada antes de impulsarlo nuevamente hacia arriba.

De esta manera, este tipo de entrenamiento de fuerza es un aliado clave para ganar fuerza, mejorar la postura y cuidar la salud ósea a los 50. Sin embargo, es fundamental practicarlo con la técnica correcta y aumentar progresivamente la carga para tonificar el pecho y no sufrir lesiones.