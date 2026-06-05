Qué es el Mal de Parkinson: síntomas, cómo detectarlo y los avances científicos para enfrentarlo

Mal de Parkinson : ¿cómo se detecta?

En la actualidad, no existe un análisis de sangre o estudio de imágenes que confirme el Parkinson por sí solo. El diagnóstico es estrictamente clínico.

Evaluación neurológica : Un neurólogo examina los antecedentes médicos, evalúa los reflejos, el equilibrio, la marcha y la rigidez.

: Un neurólogo examina los antecedentes médicos, evalúa los reflejos, el equilibrio, la marcha y la rigidez. Criterios de respuesta : A menudo, la sospecha se confirma cuando el paciente muestra una mejora notable tras administrarle medicamentos específicos para el Parkinson.

: A menudo, la sospecha se confirma cuando el paciente muestra una mejora notable tras administrarle medicamentos específicos para el Parkinson. Estudios de descarte: Se solicitan resonancias magnéticas (RMN) o tomografías para descartar otras patologías cerebrales que imiten los síntomas.

Aunque el Parkinson no tiene cura, la medicina actual ofrece diversas alternativas para controlar los síntomas con éxito y devolver la autonomía al paciente.

La causa exacta detrás de la muerte neuronal sigue siendo una incógnita. La comunidad científica coincide en que se trata de una combinación de factores genéticos y ambientales (como la exposición prolongada a pesticidas o metales pesados). Actualmente, las investigaciones científicas globales se centran en el desarrollo de biomarcadores que permitan un diagnóstico temprano y en terapias biológicas capaces de frenar el avance de la enfermedad, cambiando el paradigma de un tratamiento que hoy solo alivia los síntomas, hacia uno que pueda detener la degeneración.