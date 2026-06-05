Murió Indio Solari: qué otros famosos padecen o padecieron el Mal de Parkinson

Donald McCluskey, el popular cantante de pop de las décadas del 60 y 70 también contó a sus seguidores que padece el mal de Parkinson al igual que el reconocido actor Javier Lombardo.

A nivel internacional, entre los famosos que contaron que padecen esta afección se encuentra el actor estadounidense Michael J. Fox, quien fue diagnostocado incluso antes de cumplir los 30 años tras lo cual creó la fundación sin fines de lucro más grande del mundo para financiar la investigación científica del Parkinson.

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El campeón mundial de los pesos pesado de boxeo Muhammad Ali fue diagnosticado en 1984 y conmovió al mundo al encender la antorcha olímpica en 1996, convirtiéndose en el rostro global de la dignidad ante la enfermedad.

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La leyenda del Heavy Metal Ozzy Osbourne hizo público su diagnóstico en 2020 y compartió con sus seguidores, hasta su muerte en julio del año pasado, los desafíos neurológicos que afectaban directamente sus movimientos y su carrera musical.

Ozzy Osbourne

El papa Juan Pablo II convivió públicamente con la enfermedad desde 1992 hasta su muerte en 2005 a lo largo de los cuales se fueron haciendo cada vez más notorios las evidencias del avance de su deterioro físico ante millones de fieles.

juan pablo II

Helen Mirren, la prestigiosa actriz británica, ganadora del premio Oscar, reveló públicamente que vive con Parkinson. Desde su diagnóstico, se transformó en una activa colaboradora de organizaciones benéficas que recaudan fondos para la investigación médica en el Reino Unido.

Helen Mirren - Web Helen Mirren - Web Web

El ex presidente de los Estados Unidos George H. W. Bush (Bush padre) convivió durante sus últimos años con un tipo de Parkinsonismo vascular, una variante de la enfermedad que afectó principalmente su movilidad inferior y lo obligó a utilizar una silla de ruedas durante sus apariciones públicas finales.

George H W Bush.jpg George H. W. Bush tiene 92 años EFE

Brett Favre, estrella de la NFL (fútbol americano) reveló públicamente en 2024 su diagnóstico de Parkinson. Su caso reabrió el debate global en la medicina deportiva sobre la relación entre los golpes repetitivos en la cabeza y el desarrollo de trastornos neurodegenerativos.