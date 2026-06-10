La Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos infantiles
De acuerdo con la Anmat se trata de productos ilegítimos potencialmente perjudiciales para la salud de quienes los utilicen.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió este miércoles la venta en todo el país de una serie de productos cosméticos destinado a niños. Así quedó plasmado en las Disposiciones 3435/2026 y 3524/2026 publicadas hoy en el Boletín Oficial con la firma del titular de dicho organismo, Luis Eduardo Fontana.
En la primera de ellas la Anmat prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles rotulados como 'Labial Shine lip gloss marca MOCMALLURE con accesorio llavero, vencimiento 2029' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip gloss STAR MAGIC COLOR marca MOCMALLURE con accesorio llavero en forma de flor', vencimiento 2029, made in P.R.C. sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Rubor Blusher LUCKY marca MOCMALLURE paleta conteniendo seis tonos de blush con imagen de oso en su exterior', vencimiento 04/2030, made in China sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; Labial lip balm LOVE IS TEA HONEY marca YOUMI, en forma de cupcake con cara de HELLO KITTY', made in China sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Polvo iluminador Highlighter Powder marca ROMANTIC QUEEN, con dibujo de unicornio', cont. neto 20g, vencimiento 02/2029 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial en barra lip balm Lipstick marca GAGK con tapa en forma de HELLO KITTY', cont. Neto 3.5g, vencimiento 03/03/2027, con descripciones en letra orientales sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip gloss makeup con muñeco de Labubu marca POLA AYIR', made in P.R.C. sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip gloss marca MINI TANGO BEAUTY, envase en forma de jirafa rosada' sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado, en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados".
De acuerdo con la Anmat "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no han ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal de autorización de importación. Frente a este escenario y para preservar la salud de eventuales usuarios la Anmaty prohibió su venta.
En tanto, la Disposición 3524/2026 prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles rotulados como 'Mascarilla facial MOUSE marca MILLION PAULINE', 23 ml, made in P.R.C., vencimiento 11/12/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Pack Toallas húmedas mini CAPYBARA marca MBMP', vencimiento 08/10/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Rubor blusher love marca RIMOCOO', made in P.R.C. sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip gloss UNICORN marca RIMOCOO', made in P.R.C., vencimiento 14/03/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip balm long-lasting waterproof LABUBU marca MEIKE GLAMOUR', 28g, made in P.R.C., vencimiento 28/05/2030 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; y 'Set de labiales color changing lipstick STRAWBERRY SWEET marca DRAGON RANEE', vencimiento 19/09/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado, en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados.
De acuerdo con la Anmat "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no han ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal de autorización de importación".
Disposición 3435/2026:
Disposición 3524/2026:
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