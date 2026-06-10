La Anmat prohibió la venta de una serie de productos cosméticos infantiles

En tanto, la Disposición 3524/2026 prohibió "el uso, la comercialización y la distribución en todo el territorio nacional de los productos cosméticos infantiles rotulados como 'Mascarilla facial MOUSE marca MILLION PAULINE', 23 ml, made in P.R.C., vencimiento 11/12/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Pack Toallas húmedas mini CAPYBARA marca MBMP', vencimiento 08/10/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Rubor blusher love marca RIMOCOO', made in P.R.C. sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip gloss UNICORN marca RIMOCOO', made in P.R.C., vencimiento 14/03/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; 'Labial lip balm long-lasting waterproof LABUBU marca MEIKE GLAMOUR', 28g, made in P.R.C., vencimiento 28/05/2030 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado; y 'Set de labiales color changing lipstick STRAWBERRY SWEET marca DRAGON RANEE', vencimiento 19/09/2027 sin datos de inscripción sanitaria en su rotulado, en todas sus presentaciones y contenidos netos hasta tanto se encuentren debidamente regularizados.

Anmat 2

De acuerdo con la Anmat "se trata de productos cosméticos ilegítimos, para los que no es posible garantizar que hayan sido elaborados bajos las condiciones higiénico sanitaria pertinentes, y/o hayan sido formulados con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable, y que a su vez no han ingresado al país a través de un importador habilitado por la vía legal de autorización de importación".

Disposición 3435/2026:

aviso_342963

Disposición 3524/2026:

aviso_342966