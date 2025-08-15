El ejercicio perfecto para la artritis que no requiere ningún esfuerzo y mejora la salud de la rodilla

Los especialistas indican que el ejercicio regular ayuda a aliviar varios síntomas de la artritis, mientras que la liberación de endorfinas durante la actividad física contribuye a reducir el dolor. Además, la pérdida de peso que se produce con una rutina saludable disminuye la carga sobre las articulaciones afectadas, favoreciendo el bienestar general.

Los especialistas recomiendan que los ejercicios más efectivos para aliviar el dolor de la artritis sean aquellos que fortalecen los músculos y mejoran la movilidad sin ejercer presión extra sobre las articulaciones.

Entre las opciones más aconsejadas se incluyen las caminatas cortas, que permiten mantenerse activo sin sobrecargar las rodillas; el ciclismo, que combina movimiento y bajo impacto articular; y el uso de máquinas elípticas, perfectas para trabajar la fuerza y la resistencia de forma segura.