Confirmaron el décimo caso de hantavirus vinculado al crucero polar que partió desde la Argentina.

Se explicó que la pareja de Yukón debió ser tratada en Columbia Británica debido a que su región de origen no cuenta con la infraestructura de alta complejidad necesaria para abordar cuadros epidemiológicos de este tipo.

Henry llevó tranquilidad al confirmar que los aislados no mantuvieron contacto con terceros. Además, la pareja del hombre contagiado dio negativo en los primeros test, aunque exhibe síntomas muy leves.

El peligro de la cepa andina de hantavirus

La preocupación de las autoridades radica en las características de la variante detectada en el buque. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cepa andina puede derivar en un síndrome pulmonar grave con una tasa de letalidad que promedia el 50%.

Si bien el hantavirus se transmite habitualmente a través de las secreciones de roedores, esta mutación en particular posee la infrecuente capacidad de contagiarse de persona a persona. No obstante, los equipos médicos ratificaron que, gracias a la detección temprana y al encapsulamiento de los sospechosos, el riesgo para la población general continúa siendo mínimo.