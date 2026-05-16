Confirmaron el décimo caso de hantavirus vinculado al crucero polar que partió desde la Argentina
El nuevo paciente es un hombre de unos 70 años de nacional canadiense, que también viajó en el crucero de lujo MV Hondius.
El brote de hantavirus detectado en el crucero de lujo MV Hondius sumó un nuevo contagio. El gobierno de Columbia Británica (Canadá) confirmó este sábado que un ciudadano canadiense dio positivo a la cepa andina del virus tras descender de la embarcación, elevando a 10 los infectados a bordo y a 12 los afectados totales por este foco de contagio.
Pese al escenario, los especialistas sanitarios aseguraron que las probabilidades de una propagación masiva son sumamente bajas.
El nuevo paciente es un hombre de unos 70 años, oriundo del territorio de Yukón, quien comenzó a manifestar un cuadro leve de fiebre y dolor de cabeza. El diagnóstico se constató en un hospital de Victoria, en la isla de Vancouver, donde el hombre permanece estable y bajo estricto control médico.
La encargada de salud de la provincia, Bonnie Henry, precisó la situación del grupo de riesgo. El paciente forma parte de un contingente de cuatro canadienses (dos parejas) que permanecen en cuarentena estricta en la isla tras abandonar el navío, el cual había iniciado su expedición polar el pasado 1 de abril desde Argentina.
Se explicó que la pareja de Yukón debió ser tratada en Columbia Británica debido a que su región de origen no cuenta con la infraestructura de alta complejidad necesaria para abordar cuadros epidemiológicos de este tipo.
Henry llevó tranquilidad al confirmar que los aislados no mantuvieron contacto con terceros. Además, la pareja del hombre contagiado dio negativo en los primeros test, aunque exhibe síntomas muy leves.
El peligro de la cepa andina de hantavirus
La preocupación de las autoridades radica en las características de la variante detectada en el buque. De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la cepa andina puede derivar en un síndrome pulmonar grave con una tasa de letalidad que promedia el 50%.
Si bien el hantavirus se transmite habitualmente a través de las secreciones de roedores, esta mutación en particular posee la infrecuente capacidad de contagiarse de persona a persona. No obstante, los equipos médicos ratificaron que, gracias a la detección temprana y al encapsulamiento de los sospechosos, el riesgo para la población general continúa siendo mínimo.
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