El ejercicio que recupera tu cintura con un método de 5 minutos al día
La constancia y una alimentación rica en frutas y verduras es fundamental para preservar la figura. Los detalles en la nota.
El paso de los años y el sedentarismo es un combo explosivo y letal que puede causar grandes problemas en la salud de cualquier persona. Problemas crónicos como diabetes, obesidad o hipertensión son los más comunes, motivo por el cual es fundamental realizar actividad física de manera regular para reducir las chances de contraer estos inconvenientes.
El mundo del fitness es tan amplio como variado, compuesto por diferentes ejercicios que se encargan de mejorar la postura y estabilidad de cada individuo. Durante los últimos días, comenzó a circular un entrenamiento que recupera la cintura en simples pasos, al mismo tiempo que no se deben realizar grandes esfuerzos. A continuación, todos los detalles.
El método para recuperar la cintura con un ejercicio simple
El método Fukutsudzi es un ejercicio japonés muy simple que se encarga mejorar la apariencia de la cintura mediante la postura, no quemando grasa.
Para realizarlo, solo se necesita una toalla, unos minutos al día y mantener los pies juntos mientras te recuestas con la toalla bajo la zona lumbar. Además, es fundamental mantener los brazos extendidos sobre la cabeza y piernas rectas.
Al mantener esta posición durante unos 5 minutos, se estira la espalda baja, se alinea la pelvis y se ajustan las costillas y caderas. Esto obtiene como resultado una cintura más estrecha, al mismo tiempo que ayuda a aliviar tensiones en la zona lumbar.
Por este motivo, es ideal para principiantes o personas con movilidad limitada, aunque no se encarga de reducir la grasa abdominal. Para ello, es fundamental combinar este ejercicio con entrenamientos de fuerza y aeróbicos, ya que no solo se perderá peso, sino que también se ganará estabilidad y los músculos se fortalecerán.
