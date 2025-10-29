La manera de recuperar la cintura con un ejercicio de tan solo 5 minutos
El especialista en fitness y salud, Dr. Osama Hamdy, vinculado a Harvard, sostiene que cada vez hay más evidencia científica que demuestra que la circunferencia de la cintura es un mejor indicador de las enfermedades cardíacas que el índice de masa corporal.
Por eso, reducir el contorno abdominal no solo mejora la figura, sino que también es clave para mantener una buena salud. En este sentido, la actividad física cumple un rol esencial. Entre las rutinas más efectivas, se destaca un ejercicio japonés olvidado que puede ayudarte a recuperar tu cintura dedicando apenas 5 minutos al día: el método Fukutsudzi.
El ejercicio para una cintura más definida
El método Fukutsudzi, creado por el Dr. Toshiki Fukutsudzi, es una técnica japonesa diseñada para mejorar la postura y aliviar dolores de espalda, aunque también ayuda a recuperar la cintura sin esfuerzo. Solo requiere una toalla, 5 minutos al día y una dieta equilibrada.
Popularizado en TikTok en 2020, este ejercicio no busca bajar de peso, sino alinear el cuerpo y redistribuir la grasa abdominal, dando una apariencia de cintura más fina y mejor postura.
Es un ejercicio pasivo, ideal para principiantes o personas con movilidad reducida, aunque no reemplaza la actividad física ni quema grasa localizada, ya que su efecto proviene de la corrección postural. Paso a paso para hacer el método Fukutsudzi:
- Enrollá una toalla firme hasta formar un cilindro de unos 7 a 10 centímetros de diámetro.
- Sentate en el piso y colocá la toalla justo detrás de tu zona lumbar.
- Acostate boca arriba lentamente sobre la toalla, asegurándote de que quede debajo de la espalda baja.
- Estirá las piernas completamente y uní los pies, haciendo que los pulgares se toquen.
- Extendé los brazos por encima de la cabeza con las palmas hacia abajo, procurando mantenerlos rectos.
- Sostené esta posición durante 5 minutos, respirando con calma y sin realizar movimientos bruscos.
- Para finalizar, incorporate despacio, girando primero hacia un costado antes de sentarte.
Con práctica diaria, esta postura ayuda a mejorar la alineación corporal, reducir la tensión muscular y dar mayor estabilidad a la zona lumbar.
