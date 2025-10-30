Los ejercicios recomendados para fortalecer hombros y no encorvar la espalda
Muchas veces, los atletas olvidan trabajar estos músculos fundamentales para el cuerpo. Esta rutina de ejercicio es valorada por su simpleza. Los detalles.
Realizar ejercicio de forma regular es una de las clave para mejorar la salud. Estar en constante movimiento no solo fortalece el cuerpo, sino que también reduce la probabilidad de enfermedades crónicas como la diabetes, la hipertensión o los problemas cardíacos.
Entre las rutinas más efectivas se destacan los ejercicios de fuerza, fundamentales para desarrollar masa muscular, mejorar la postura y aumentar el metabolismo. Sin embargo, para que tengan un mejor impacto en el cuerpo humano, se recomienda combinarlos con una alimentación equilibrada y un buen descanso.
Los mejores ejercicios para hombros
Los especialistas recomiendan realizar estos ejercicios durante 15 minutos, utilizando materiales que se pueden encontrar en cualquier hogar, como mancuernas o bandas de resistencia. Estos son los ejercicios para fortalecer los hombros:
- Fly con mancuernas a los lados: fortalece deltoides traseros y espalda alta, puede hacerse bilateral o unilateral. También activa el core al mantener la espalda recta.
- Remo sentado inclinado: trabaja delto posterior y espalda alta. Se puede realizar con pesos ligeros o pesados.
- Remo renegado: desafía la estabilidad, activa deltoides traseros y otros músculos. Excelente ejercicio para mejorar la fuerza integral.
- Press Arnold sentado: tonifica deltoides, trapecios y espalda. Permite levantar más peso con el tiempo.
- Remo erguido: entrena deltoides y trapecios, al mismo tiempo que mantiene la tensión constante para mayor efectividad.
- Band pull-apart: enfocado en deltoides traseros y escápula, este movimiento mejora la postura y fuerza de la espalda alta. Se realiza con brazos extendidos separando la banda.
- Elevación lateral con banda: aumenta la tensión en la parte final del movimiento e intensifica el trabajo de hombros.
- Plancha Superman con banda: activa deltoides traseros y estabilizadores de todo el cuerpo. Se puede hacer en cualquier lugar y mejora fuerza y control postural.
