El ejercicio simple que es cuatro veces más efectivo que la caminata

Lo cierto es que mantener un ritmo constante fortalece músculos y mejora la resistencia sin sobrecargar las articulaciones. Sin embargo, es importante ajustar la velocidad de la bicicleta según el terreno, con el objetivo de evitar fatigas y buscando un entrenamiento seguro.

Mantenerse activo en la adultez es clave para conservar la fuerza, la movilidad y la salud cardiovascular. El ejercicio regular ayuda a prevenir enfermedades, mejorar el equilibrio y retrasar el desgaste muscular. Además, contribuye al bienestar mental, reduciendo el estrés y promoviendo un envejecimiento más saludable.