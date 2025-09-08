El encanto del bar vintage que conquistó Villa Devoto
Ubicado en una icónica esquina triangular de este barrio —sobre la diagonal Fernández de Enciso y donde se encontraba el histórico bar La Manzanita—, Copetín recrea la esencia de las décadas de 1960 y 1970 con platitos, picadas, sándwiches y pizzas tradicionales, a buen precio y para compartir.
Copetín es un proyecto reciente que, desde noviembre de 2024, recupera el alma de un emblema de décadas pasadas. La propuesta invita a disfrutar de picadas —antes conocidas como copetines— ideales para el encuentro, platitos para picar que saben a hogar, sándwiches originales, tortillas hechas en el día y variedad de pizzas y fainá, todo inspirado en la memoria emotiva de un bar de barrio.
La ambientación de Copetín es una oda al diseño retro y la nostalgia. El bar tiene dos niveles: una planta baja y un primer piso con un salón amplio, especial para grupos numerosos. La esquina triangular le otorga una distribución singular, con un salón que se ensancha al entrar. Cuenta con un espacio en la vereda, protegido del frío, perfecto para estar al aire libre. Hay sillas de cuero marrón, mesas de fórmica en diversos colores, tamaños y formas, y objetos restaurados que transportan a otros tiempos y hacen sentir en casa.
El lugar se ha convertido en un punto de encuentro para compartir momentos más allá de la buena gastronomía, a buen precio y para más de uno, dado que suele llevar a cabo eventos musicales y otras actividades artísticas.
Las especialidades de Copetín
Este restaurante se destaca por sus platitos para picar, ideales para llevar al centro de la mesa, y sabores intensos, propios de la cocina de bar de barrio. Un detalle que caracteriza al bar vintage es que, por ejemplo, tiene vitel toné todo el año. En Copetín se puede pedir:
- Tres variedades de copetines que, con sus nombres, rinden homenaje a las calles del barrio: el González, con queso Mar del Plata, jamón cocido, tortilla de papa, vitel toné y berenjenas en escabeche; el Fernández, con queso Mar del Plata, jamón crudo estacionado, morrones en conserva casera, fainá y papas chips, y el Enciso, con queso Mar del Plata, tomatitos dulces confitados, aceitunas marinadas, polpettas, fainá y papas chips.
- Tortillas con toppings, entre las que se distingue la Tortilla Copetín, con jamón cocido, pimientos asados, sardo rallado y perejil fresco picado.
- Fainás gratinadas, variadas y originales, con alternativas como tomates cherry confitados, hongos salteados, cebolla caramelizada y cebollas de verdeo, o morrones en conserva.
- Pizzas napoletanas clásicas como Margarita y Pepperoni, y otras más elaboradas, como la de hongos (base blanca, mozzarella, champiñones, cebolla caramelizada, stracciatella y verdeo) o la de mortadela (queso crema, mozzarella, mortadela con pistachos, stracciatella, maní tostado y pesto de albahaca).
- Sándwiches de pan de pizza, como los favoritos “De Vitel” (con vitel toné, huevo, verdes y tomatito), el “Especial Copetín” (una canoa de masa madre rellena de Philly Cheese, huevos estrellados y queso gratinado) y el "De Mila completito" (milanesa de peceto, lechuga, tomate, queso, huevos fritos y dip de alioli).
- Postres con sello propio, como el llamado Copetín, para dos o tres personas: pan de pizza con Nutella, fruta de estación, crema batida, maní tostado y chips de chocolate.
- Vermut Carpano (Carpano rojo con soda o tónica), Vermut Lunfa (Lunfa rojo con soda o tónica) y Vermut Cinzano (Cinzano rojo con soda o tónica).
- Sidra tirada de la marca 1888.
Dónde queda Copetín
Copetín se encuentra en Fernández de Enciso 4370, en la icónica manzana triangular de Villa Devoto, donde antes funcionaba el histórico bar La Manzanita.
Instagram: @copetindevoto
