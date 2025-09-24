El entrenamiento especial para mayores que fortalece los músculos

Andar en bicicleta fortalece piernas y glúteos, activa el core, mejora la postura, incrementa la potencia y resistencia y disminuye el riesgo de lesiones vinculadas a la debilidad muscular o a la falta de equilibrio. También contribuye a la salud cardiovascular, regula la presión arterial y el colesterol, ayuda a la quema de grasa, aumenta la densidad ósea y previene enfermedades como la osteoporosis.

Además, reduce el estrés, mejora la salud mental, promueve un descanso de mayor calidad y aumenta la sensibilidad a la insulina. Por todo esto, la bicicleta es considerada una de las formas de entrenamiento más seguras y completas para mantener un buen estado físico en cualquier etapa de la vida.