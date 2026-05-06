La manera de fortalecer los músculos al caminar y mejorar la salud
Especialistas en salud y fitness revelan cómo ganar masa muscular al caminar con simples ajustes que potencian el entrenamiento y mejoran los resultados diarios.
Durante mucho tiempo, el fitness estuvo dominado por rutinas intensas como el CrossFit. Sin embargo, hoy ganan terreno las actividades de bajo impacto como caminar, una práctica simple que aporta múltiples beneficios para la salud y puede integrarse fácilmente a cualquier plan de entrenamiento.
De acuerdo con un estudio de 2023 publicado en GeroScience, incorporar caminatas mejora la capacidad aeróbica, ayuda a reducir la grasa corporal y contribuye a bajar la presión arterial, especialmente en personas sedentarias. Además, este hábito es común en las llamadas “Zonas Azules”, regiones donde la longevidad es mayor y el movimiento diario forma parte del estilo de vida.
Más allá de estos beneficios, el desarrollo de masa muscular también es clave para mantener una buena salud física a lo largo del tiempo. Por eso, surge la duda: ¿caminar alcanza para ganar músculo? Con algunos ajustes en la rutina, esta actividad puede potenciarse y transformarse en una aliada dentro del mundo del fitness.
Los músculos que se trabajan al caminar
Aunque caminar suma beneficios dentro del fitness y mejora la salud, no es la estrategia más eficaz para ganar masa muscular. Esta actividad contribuye sobre todo a la resistencia muscular, es decir, a sostener el esfuerzo durante más tiempo, pero no genera el estímulo necesario para aumentar el volumen del músculo. Para lograr ese crecimiento, el cuerpo necesita lo que se conoce como sobrecarga progresiva, un principio clave que implica incrementar la intensidad o la exigencia del ejercicio de forma constante.
La razón está en cómo responde el cuerpo: al caminar predominan las fibras musculares de contracción lenta, vinculadas a la resistencia y la fatiga controlada. En cambio, el desarrollo de músculo se activa principalmente con las fibras de contracción rápida, que entran en juego con actividades más exigentes como el levantamiento de pesas, los saltos o los sprints. Aun así, se puede potenciar la caminata sumando pendientes o peso extra, lo que eleva la intensidad y mejora el trabajo muscular.
De todos modos, hay un punto a favor: en personas sedentarias o adultos mayores, el ejercicio aeróbico como caminar sí puede contribuir a mantener e incluso mejorar la masa muscular. De hecho, moverse de forma regular ayuda a frenar la pérdida muscular asociada al paso del tiempo. En resumen, para cuidar la salud y ganar fuerza, lo ideal es combinar caminatas con entrenamiento de fuerza.
Consejos para desarrollar músculos
Sumar algunos ajustes a la rutina de fitness puede transformar una simple caminata en una actividad más completa para la salud. Los especialistas recomiendan caminar al menos 30 minutos diarios, cinco veces por semana, a una intensidad moderada. Aun así, para desarrollar masa muscular, es clave complementar con entrenamiento de fuerza al menos dos veces por semana.
Estos son los principales consejos para potenciar los resultados:
- Incluir pendientes en el recorrido: Caminar en subida o usar escaleras activa más los glúteos, isquiotibiales y el core que hacerlo en terreno plano. También se puede replicar en cinta con rutinas inclinadas que elevan la intensidad.
- Sumar peso o accesorios: El uso de chalecos lastrados, pesas en tobillos o bastones incrementa la carga y mejora el trabajo muscular. Lo importante es empezar de forma progresiva para evitar lesiones y mejorar el rendimiento en el fitness.
- Incorporar ejercicios de fuerza: Hacer pausas durante la caminata para sumar sentadillas, zancadas o flexiones potencia el desarrollo muscular. Estos “snacks” de ejercicio son efectivos para mejorar la salud física, sobre todo en personas sedentarias.
- Alternar ritmos con intervalos (HIIT): Cambiar entre tramos de caminata rápida y otros más lentos obliga a los músculos a trabajar más. Este tipo de entrenamiento mejora la resistencia y favorece el crecimiento muscular.
- Variar las superficies: Caminar sobre arena, tierra o senderos irregulares exige más estabilidad y activa distintos grupos musculares. Esto suma un plus al entrenamiento y mejora la salud general.
Si bien caminar por sí solo no alcanza para ganar músculo de forma significativa, ajustar variables como la intensidad, el terreno o la carga puede marcar la diferencia dentro de una rutina de fitness más completa.
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