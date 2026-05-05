Immanuel Kant, el filósofo que reflexiona sobre las consecuencias de recompensar a los niños por ser buenos
“Si castigas a un niño por ser malo y lo recompensas por ser bueno, hará lo correcto por el bien de la recompensa”, señala el pensador alemán.
“Si castigas a un niño por ser malo y lo recompensas por ser bueno, hará lo correcto por el bien de la recompensa”, planteó Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad. Su obra se centró en la ética y la razón, con obras como "Crítica de la razón pura", donde defendió la importancia de la autonomía moral.
En la actualidad, muchas prácticas de crianza y educación siguen apoyándose en sistemas de recompensas para guiar conductas. Sin embargo, este enfoque abre un debate central: si los niños aprenden valores reales o si solo responden a estímulos externos por su conveniencia.
La reflexión de Immanuel Kant
El filósofo alemán Kant dedicó gran parte de su obra a pensar cómo y por qué actuamos. En ese marco, distinguió dos formas de orientar la conducta: el Imperativo Hipotético y el Imperativo Categórico. El primero se basa en una lógica condicional: hacer algo correcto solo como medio para obtener un beneficio determinado.
En cambio, el Imperativo Categórico propone una mirada más exigente: actuar bien sin esperar nada a cambio. La idea es que las acciones se guíen por principios racionales y universales, no por premios o consecuencias externas. Así, el comportamiento no depende de incentivos, sino de una convicción interna sobre lo que está bien.
Desde esta perspectiva, educar con recompensas puede generar personas que calculan cada acción en función de lo que reciben. Más que formar valores sólidos, se fomenta una lógica de intercambio constante. Por eso, el pensador alemán planteaba la importancia de desarrollar una conciencia moral autónoma, capaz de elegir lo correcto incluso cuando no hay recompensa de por medio.
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