Immanuel Kant, el filósofo que reflexiona sobre las consecuencias de recompensar a los niños por ser buenos

“Si castigas a un niño por ser malo y lo recompensas por ser bueno, hará lo correcto por el bien de la recompensa”, planteó Immanuel Kant, uno de los filósofos más influyentes de la modernidad. Su obra se centró en la ética y la razón, con obras como "Crítica de la razón pura", donde defendió la importancia de la autonomía moral.