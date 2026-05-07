Pitágoras, el filósofo: "Educar a los niños y no será necesario..."
Para el pensador y matemático griego, la educación apunta a la formación integral de la persona. Descubrí todos los detalles en la nota.
“Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres”, señaló el matemático de la antigua Grecia Pitágoras. Para el filósofo, la educación no solo transmite conocimientos, sino que también forma personas capaces de convivir en armonía, respetar normas y comprender el impacto de sus acciones en la sociedad.
Pitágoras es considerado una figura fundamental del pensamiento occidental por sus aportes tanto a la filosofía como a las matemáticas. A través de su escuela, promovió una visión que unía conocimiento, valores y reflexión, dejando una influencia que sigue vigente en la actualidad.
El significado de la frase de Pitágoras
Para Pitágoras, la educación no se reduce a la transmisión de conocimientos o valores, sino que busca formar a la persona en su totalidad. Además, sostenía que lo que no se adquiere en la infancia suele arrastrarse a la vida adulta, en lugar de desaparecer con el tiempo.
Desde su perspectiva, los primeros años son clave para construir el carácter: quien aprende desde chico a gestionar sus emociones y controlar sus impulsos tiene menos probabilidades de caer en conductas agresivas en el futuro. En ese sentido, consideraba que la enseñanza temprana deja una huella profunda, mientras que el castigo solo actúa tarde y de forma superficial.
El castigo no ayuda para educar, de acuerdo a Pitágoras
Cuando una sociedad depende principalmente del castigo, evidencia debilidades en su sistema educativo y preventivo. El aumento de cárceles, controles o penas no siempre significa mayor orden, sino que puede reflejar dificultades para formar conductas responsables.
La educación, en cambio, es un proceso progresivo que necesita tiempo y constancia para generar resultados reales. El castigo puede frenar una acción de manera inmediata, pero no asegura cambios profundos ni duraderos en el comportamiento de las personas.
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