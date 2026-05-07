Pitágoras, el filósofo: "Educar a los niños y no será necesario..."

El castigo no ayuda para educar, de acuerdo a Pitágoras

Cuando una sociedad depende principalmente del castigo, evidencia debilidades en su sistema educativo y preventivo. El aumento de cárceles, controles o penas no siempre significa mayor orden, sino que puede reflejar dificultades para formar conductas responsables.

La educación, en cambio, es un proceso progresivo que necesita tiempo y constancia para generar resultados reales. El castigo puede frenar una acción de manera inmediata, pero no asegura cambios profundos ni duraderos en el comportamiento de las personas.