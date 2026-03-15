Hermann Hesse y el secreto de la felicidad: por qué su legado sobre el amor y la introspección sigue vigente

"La felicidad es amor, no otra cosa" una de sus citas

Hermann Hesse Las obras de Hesse invitan a mirar hacia adentro y a cultivar relaciones auténticas.

El ganador del Premio Nobel creó una obra centrada en la introspección y la búsqueda de sentido. En "Siddharta", el viaje del protagonista refleja la necesidad de vivir y experimentar para alcanzar la sabiduría, mientras que en "El lobo estepario" expone la lucha interna de un hombre entre sus instintos y sus aspiraciones espirituales, mostrando la tensión entre lo material y lo espiritual.