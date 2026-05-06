Friedrich Nietzsche, filósofo: "Es la falta de amistad lo que hace infelices a los matrimonios"

Cómo se aplica la frase de Nietzsche

En la era digital, el amor suele mostrarse de forma idealizada en redes y ficciones, lo que genera expectativas poco realistas y puede llevar a decepciones. Nietzsche propone una visión más concreta: la convivencia se sostiene con acuerdos, humor y rutinas compartidas, más allá de la intensidad inicial.

En la pareja, la amistad se basa en hablar, escucharse y construir cosas en común. También implica aceptar al otro tal como es, sin esperar cambios profundos. En pocas palabras, los gestos cotidianos son los que mantienen vivo el vínculo cuando baja la etapa romántica.