Friedrich Nietzsche, filósofo: "Es la falta de amistad lo que hace infelices a los matrimonios"
Para el pensador alemán, la base del vínculo está en la confianza, el respeto y la complicidad cotidiana. Descubrí todos los detalles en la nota.
“No es la falta de amor sino la falta de amistad lo que hace infelices a los matrimonios”, sostuvo el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, una frase que sigue vigente en la actualidad, pese a su origen hace más de un siglo. La idea pone el foco en la amistad como base fundamental de los vínculos duraderos, por encima de la pasión romántica.
Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, considerado una de las figuras más influyentes del pensamiento moderno. Su obra cuestionó la moral tradicional, la religión y las estructuras establecidas. Entre sus trabajos más destacados se encuentran "Así habló Zaratustra", "Más allá del bien y del mal" y "La genealogía de la moral".
La frase de Nietzsche sobre la amistad en el matrimonio
Nietzsche no descarta el amor romántico, pero lo observa de forma crítica: sostiene que sin una verdadera amistad la relación pierde fuerza con el tiempo. Para él, la base del vínculo no está solo en la emoción, sino en la confianza, el respeto y la complicidad cotidiana.
En ese sentido, la amistad en la pareja se traduce en hechos concretos: compartir la rutina, acompañarse en cada momento y adaptarse a los cambios sin idealizar al otro. Más que un ideal romántico, funciona como un sostén práctico del vínculo.
También plantea que la pasión puede ser intensa, pero no siempre estable. Por eso no propone reemplazarla, sino complementarla con una relación más sólida. En la actualidad, esta mirada se asocia a vínculos que resuelven conflictos con mayor calma y resisten mejor el desgaste de la convivencia.
Cómo se aplica la frase de Nietzsche
En la era digital, el amor suele mostrarse de forma idealizada en redes y ficciones, lo que genera expectativas poco realistas y puede llevar a decepciones. Nietzsche propone una visión más concreta: la convivencia se sostiene con acuerdos, humor y rutinas compartidas, más allá de la intensidad inicial.
En la pareja, la amistad se basa en hablar, escucharse y construir cosas en común. También implica aceptar al otro tal como es, sin esperar cambios profundos. En pocas palabras, los gestos cotidianos son los que mantienen vivo el vínculo cuando baja la etapa romántica.
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