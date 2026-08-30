Las mejores ofertas y promociones para cerrar agosto ahorrando y de la mejor manera.

Quienes prefieran hacer sus compras desde casa también podrán acceder al Super Fin de Mes a través de Comodín en Casa, la tienda online de la cadena, con opción de retiro en tienda o envío a domicilio. Además, tendrán $5.000 de descuento utilizando el código FINDE5000.

Con esta propuesta, Supermercados Comodín busca acompañar a sus clientes en el cierre de mes, reuniendo en pocos días distintas opciones de ofertas, financiación y beneficios para ahorrar más, tanto en las sucursales como desde la tienda online.