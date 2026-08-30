Las mejores ofertas y promociones para cerrar agosto ahorrando y de la mejor manera
Los beneficios para ahorrar en locales que tienen porcentaje y aprovechar para obtener la renovación de las alacenas.
Necesitamos hacer las compras del hogar, la comida, los víveres más esenciales, algunos gustos más especiales, pero al final de cuentas, siempre hay muchos gastos por mes. Entonces si no cobrás un sueldo estrafalario, o si tenés una familia muy numerosa, a veces se hace muy complicado llegar a fin de mes con todas las compras y gastos obligatorios del mismo.
Con agosto llegando a su fin, llega a Supermercados Comodín el Super Fin de Mes, una propuesta llena de ofertas, financiación y beneficios durante los últimos días de agosto.
Descuentos destacados en las principales cadenas de supermercados
La acción comenzará este jueves 27 y se extenderá hasta el domingo 30 de agosto en las sucursales minoristas y mayoristas de la cadena, con promociones en miles de productos de categorías como almacén, limpieza y perfumería.
Para sumar más alternativas de ahorro, del viernes 28 al lunes 31 habrá 3 cuotas sin interés pagando con tarjetas Visa y Mastercard bancarizadas, de acuerdo con las condiciones de cada entidad.
Beneficios exclusivos para aliviar el bolsillo en las compras semanales
Y para quienes quieran ahorrar aún más, este viernes también estará vigente el beneficio de MODO, con un 20% de reintegro en compras realizadas con tarjetas de crédito o débito a través de la app del banco. El beneficio tiene un tope de $15.000 de reintegro por banco y por mes.
Quienes prefieran hacer sus compras desde casa también podrán acceder al Super Fin de Mes a través de Comodín en Casa, la tienda online de la cadena, con opción de retiro en tienda o envío a domicilio. Además, tendrán $5.000 de descuento utilizando el código FINDE5000.
Con esta propuesta, Supermercados Comodín busca acompañar a sus clientes en el cierre de mes, reuniendo en pocos días distintas opciones de ofertas, financiación y beneficios para ahorrar más, tanto en las sucursales como desde la tienda online.
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