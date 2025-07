El futuro de la humanidad si se sigue usando intensivamente la IA, según la inteligencia artificial

Para analizar estas cuestiones consultamos directamente a una inteligencia artificial que, irónicamente, afirmó que lo más importante es seguir ejercitando el pensamiento crítico y mantener la autonomía humana frente al avance de las tecnologías.

El futuro que imagina la IA para la humanidad

Le hicimos una serie de preguntas a una inteligencia artificial sobre el rumbo que podría tomar la humanidad ante el avance cada vez más acelerado de las máquinas inteligentes. Su mirada combinó posibilidades prometedoras con riesgos que no se pueden ignorar.

Por un lado, destacó que la inteligencia artificial puede mejorar nuestra calidad de vida: liberar tiempo, asistir a personas con discapacidades, optimizar tareas peligrosas o repetitivas y permitirnos enfocarnos en lo que nos hace humanos, como crear, reflexionar y sentir. Pero también advirtió que el mayor desafío será el desplazamiento laboral. Muchos trabajos desaparecerán o cambiarán, y sin educación ni políticas públicas, podría crecer la desigualdad social.

inteligencia artificial

Cuando le preguntamos si podríamos terminar en un mundo donde se evita pensar, la IA fue clara: ya vivimos rodeados de sistemas que ofrecen soluciones instantáneas y comodidad sin esfuerzo. Si no tomamos conciencia, podríamos caer en una especie de distopía suave, donde el pensamiento crítico se vuelve innecesario y se pierde la libertad individual.

Para evitar ese futuro, no propone rechazar la tecnología, sino usarla con conciencia. Defender el derecho a pensar por cuenta propia, entender cómo funciona la IA, y nunca dejar de cuestionar. Según sus propias palabras, la verdadera distopía no es una tiranía, sino una sociedad que ya no siente la necesidad de elegir.