El Gobierno decretó cambios en el calendario de feriados puente para el 2026

El decreto 614/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el jefe de Gabinete Guillermo Francos, otorga a la Jefatura de Gabinete la facultad de decidir qué feriados se trasladan. El objetivo oficial es “honrar la condición de feriados trasladables” y al mismo tiempo fomentar el turismo interno. Con esta medida, no solo se reordenan las fechas ya establecidas por ley, sino que se abren nuevas posibilidades para sumar fines de semana largos, algo muy valorado por el sector turístico y los trabajadores que buscan organizar sus descansos con anticipación.