Los feriados y fines de semana largos que restan por transitar en 2025
El Gobierno anunció que el feriado del Día de la Diversidad, previsto para el domingo 12, se trasladará al viernes 10 de octubre.
El Gobierno oficializó lo que muchos esperaban: el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente previsto para el domingo 12 de octubre de 2025, se trasladará al viernes 10. Esta decisión busca generar un feriado y fin de semana largo, fomentando el turismo interno, que suele registrar un repunte de actividad durante estas fechas.
La medida también reabre un debate habitual sobre la naturaleza de los feriados: ¿nacional o día no laborable? Esta diferencia influye directamente en trabajadores, empresas y organismos públicos. Con el traslado confirmado, se asegura que el descanso alcance a todo el país y se agrega un nuevo fin de semana largo antes de fin de año.
Antes de la ley 27.399, cuando un feriado coincidía con sábado o domingo, quedaba en el aire si se perdía el descanso o se trasladaba según el criterio del Ejecutivo. La normativa estableció que los feriados trasladables pueden moverse al lunes siguiente o al viernes previo, considerando criterios sociales y económicos.
Ahora, al pasar al viernes 10, argentinos y turistas podrán disfrutar de un fin de semana extendido. La estrategia del Gobierno apunta a consolidar estos períodos de descanso, beneficiando tanto al sector turístico como a comercios y servicios locales, generando mayor movimiento económico y oportunidades de recreación en todo el país.
Todos los feriados que le quedan al 2025
Octubre
- Viernes 10 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladado)
Noviembre
- Viernes 21 de noviembre: día no laborable puente
- Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladable del jueves 20)
Diciembre
- Lunes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
- Jueves 25 de diciembre: Navidad (feriado inamovible)
