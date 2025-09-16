Los feriados y fines de semana largos que restan por transitar en 2025

El Gobierno oficializó lo que muchos esperaban: el feriado por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural, originalmente previsto para el domingo 12 de octubre de 2025, se trasladará al viernes 10. Esta decisión busca generar un feriado y fin de semana largo, fomentando el turismo interno, que suele registrar un repunte de actividad durante estas fechas.