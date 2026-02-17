Luto en el cine: murió Juan Carlos Desanzo, director de "Eva Perón" y "En retirada"
El fallecimiento del emblemático cineasta fue confirmado por Directores Argentinos Cinematográficos (DAC).
Juan Carlos Desanzo, figura clave del cine argentino, murió a los 88 años, según confirmó Directores Argentinos Cinematográficos (DAC). Como director, guionista y director de fotografía, su obra abarcó varias generaciones y géneros fundamentales para la cultura nacional.
Nació el 15 de enero 1938 en Buenos Aires y se dedicó toda su vida a la industria del cine. Desde 1983 desarrolló su trabajo como director y guionista. A lo largo de su vasta carrera exploró un gran abanico de géneros y propuestas artísticas: desde películas policiales como El desquite y En retirada hasta proyectos de perfil más histórico como Eva Perón -protagonizada por Esther Goris y con Víctor Laplace como Juan Domingo Perón- y apuestas con una mirada social como El polaquito.
Su labor en estos títulos fue alabada por su variedad de estilos y una reconocida habilidad técnica dentro del medio. DAC lo describió como compañero constante y firme defensor del quehacer cinematográfico.
Su película más difundida fue Eva Perón, protagonizada por Esther Goris y con Víctor Laplace interpretando a Juan Domingo Perón. Estrenada en 1996, marcó un antes y un después en la carrera de la actriz. De hecho, tras el éxito, las propuestas desbordaron. Goris recibió ofertas de diversos espacios políticos para asumir cargos como legisladora, diputada o senadora, aunque ella terminó eligiendo siempre el camino de la profundidad artística.
La última aparición pública de Desanzo fue el pasado 4 de febrero, cuando participó de una conferencia de prensa en el Anexo A de la Cámara de Diputados junto al Espacio Audiovisual Nacional. Allí, pocos días antes de su muerte, el realizador expresó su disconformidad con la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. El director acompañó a un grupo de artistas que manifestaron su preocupación por la falta de apoyo a la producción audiovisual nacional. “Cuando hice mi película Eva Perón fui apoyado fervientemente por la diputada peronista Patricia Bullrich”, había comentado, con sarcasmo, durante su discurso.
