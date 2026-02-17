Luto en el cine: murió Juan Carlos Desanzo, director de "Eva Perón" y "En retirada"

La última aparición pública de Desanzo fue el pasado 4 de febrero, cuando participó de una conferencia de prensa en el Anexo A de la Cámara de Diputados junto al Espacio Audiovisual Nacional. Allí, pocos días antes de su muerte, el realizador expresó su disconformidad con la reforma laboral impulsada por el Poder Ejecutivo. El director acompañó a un grupo de artistas que manifestaron su preocupación por la falta de apoyo a la producción audiovisual nacional. “Cuando hice mi película Eva Perón fui apoyado fervientemente por la diputada peronista Patricia Bullrich”, había comentado, con sarcasmo, durante su discurso.