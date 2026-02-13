Bodegón en Buenos Aires: el restaurante que prepara comida latinoamericana única y a buen precio
Se encuentra en Caballito y ofrece brunch latino y excelente servicio de coctelería. La mayoría de los platos son libres de gluten y aptos para vegetarianos. Qué comer y dónde queda.
Los bodegones de Buenos Aires deben reinventarse todo el tiempo con el objetivo de atraer la atención de los comensales debido a la alta competencia. Durante el último tiempo, el circuito gastronómico creció de manera exponencial y cada es más frecuente encontrar recintos valorados por sus sabores y preparaciones internacionales.
Uno de los más emblemáticos es Ronconcon, ubicado en Caballito y con brunch latino y excelente servicio de coctelería. Su estratégica ubicación lo convierte en un punto de encuentro perfecto para sumergirse en diferentes platos latinoamericanos, siendo la mayoría libres de gluten y con alternativas para vegetarianos.
Las especialidades de Ronconcon
En este restaurante, el menú se centra en platos pequeños para compartir, permitiendo probar sabores de diferentes países en una sola comida. Las recetas incluyen ingredientes típicos de Latinoamérica, como maíz nixtamalizado, queso llanero, ajíes, huacatay, plátanos y flor de Jamaica.
Entre los destacados se encuentran arepas con bondiola braseada y barbacoa de tamarindo, ceviche de pesca blanca, tacos de entraña y aguachile de uva y ciruela con casabe. Una de sus grandes ventajas son sus alternativas para vegetarianos y platos libres de gluten, siendo una opción conveniente para diferentes comensales.
Además, también sobresale por su coctelería de autor, con tragos que incorporan ingredientes latinoamericanos, y por su brunch latino de fin de semana, que ofrece plato principal, acompañamientos y bebida a precio especial, incluyendo opciones frescas y alcohólicas.
Dónde queda Ronconcon
Ronconcon se ubica en Beauchef 527, en el barrio de Caballito, siendo un punto muy conectado con diferentes opciones de transporte público. Fundado en 2019, el restaurante ofrece happy hour de lunes a viernes de 19 a 20:30 y los sábados de 16 a 20, combinando sabores de distintos países con promociones atractivas.
Cómo llegar a Ronconcon
Llegar a Ronconcon es sencillo. Se puede acceder fácilmente en auto o transporte público. En subte, las estaciones cercanas son Acoyte (línea A) y José María Moreno (línea E), a pocas cuadras del local.
Varias líneas de colectivo también dejan muy cerca, entre ellas la 2, 15, 26, 42, 65 y 132, lo que permite llegar desde distintos puntos de la ciudad sin complicaciones. Para quienes van en auto, hay opciones de estacionamiento en las inmediaciones.
