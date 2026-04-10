El inesperado feriado del 13 de abril que alivia a algunos trabajadores

Trenque Lauquen

Nicanor Olivera

En estas localidades, la fecha se conmemora con actividades culturales, actos oficiales y eventos abiertos a la comunidad.

En el caso de Trenque Lauquen, por ejemplo, el aniversario número 150 incluye un cronograma completo con celebraciones durante todo el fin de semana, como shows musicales, desfiles tradicionales y actos protocolares en espacios emblemáticos como la plaza principal.

Además del componente festivo, este tipo de fechas implica asueto administrativo, lo que se traduce en:

Cierre de oficinas públicas

Suspensión de clases en muchos casos

Menor actividad en bancos y organismos estatales

Esto permite que los habitantes puedan participar de las celebraciones o simplemente disfrutar de un descanso extendido.

Calendario de feriados 2025

Más allá de estos feriados locales, el calendario oficial de Argentina para 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas que permiten planificar el año.

Entre los principales feriados nacionales se encuentran:

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

Es importante diferenciar entre feriado y día no laborable: