El inesperado feriado del 13 de abril que alivia a algunos trabajadores
En medio de la rutina laboral, aparece una noticia que muchos esperaban: un nuevo descanso que corta la semana y permite reorganizar planes.
El calendario de Argentina sigue ofreciendo oportunidades para descansar, y en este caso, un feriado local se suma a los primeros días de abril generando un beneficio concreto para ciertas localidades.
Si bien no se trata de una fecha que impacte a todo el país, quienes se encuentren alcanzados podrán disfrutar de tres días consecutivos de descanso, algo ideal para cortar la rutina o planear una escapada corta.
Este tipo de jornadas, muchas veces poco conocidas, suelen pasar desapercibidas, pero representan un alivio importante para quienes pueden aprovecharlas.
Los motivos del feriado del 13 de abril
El feriado del lunes 13 de abril tiene origen en aniversarios fundacionales de localidades de la provincia de Buenos Aires, lo que da lugar a jornadas no laborables a nivel municipal.
Entre los lugares alcanzados se destacan:
- Trenque Lauquen
- Nicanor Olivera
En estas localidades, la fecha se conmemora con actividades culturales, actos oficiales y eventos abiertos a la comunidad.
En el caso de Trenque Lauquen, por ejemplo, el aniversario número 150 incluye un cronograma completo con celebraciones durante todo el fin de semana, como shows musicales, desfiles tradicionales y actos protocolares en espacios emblemáticos como la plaza principal.
Además del componente festivo, este tipo de fechas implica asueto administrativo, lo que se traduce en:
- Cierre de oficinas públicas
- Suspensión de clases en muchos casos
- Menor actividad en bancos y organismos estatales
Esto permite que los habitantes puedan participar de las celebraciones o simplemente disfrutar de un descanso extendido.
Calendario de feriados 2025
Más allá de estos feriados locales, el calendario oficial de Argentina para 2026 ya cuenta con varias fechas confirmadas que permiten planificar el año.
Entre los principales feriados nacionales se encuentran:
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
Es importante diferenciar entre feriado y día no laborable:
- En un feriado nacional, el descanso es obligatorio y se paga doble si se trabaja
- En un día no laborable, la decisión queda en manos del empleador
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