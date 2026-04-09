El próximo feriado será en mayo: cuándo habrá fin de semana largo y por qué

Este feriado se celebra cada 1° de mayo en el país y en gran parte del mundo en homenaje a los Mártires de Chicago, trabajadores que fueron ejecutados en Estados Unidos tras participar en las protestas por la reducción de la jornada laboral en 1886.

Hacia fines del siglo XIX, en Chicago tomó fuerza el reclamo por mejores condiciones laborales bajo el lema ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio. En ese contexto, las jornadas podían extenderse hasta 18 horas, con escasas regulaciones que protegieran a los trabajadores.

dia del trabajador

Gran parte de los obreros estaba nucleada en organizaciones como la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, aunque la American Federation of Labor tenía un rol clave. En 1884, durante uno de sus congresos, se definió que desde el 1 de mayo de 1886 la jornada laboral debía limitarse a ocho horas, con la amenaza de una huelga en caso de incumplimiento.

Finalmente, el 1 de mayo de 1886 cerca de 200 mil trabajadores iniciaron una huelga masiva. En Chicago, donde la situación era más crítica, las protestas continuaron los días siguientes y derivaron en una fuerte represión policial que dejó muertos y heridos, marcando un hecho histórico que dio origen a este feriado.

Calendario de feriados 2026

El calendario de feriados en Argentina se organiza en diferentes tipos que determinan cómo impactan en la rutina laboral y en la planificación de escapadas durante el año. Conocer esta estructura permite entender mejor cómo se distribuyen los días de descanso.

Feriados inamovibles

Jueves 1 de enero: Año Nuevo

Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval

Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Viernes 3 de abril: Viernes Santo

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador

Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano

Jueves 9 de julio: Día de la Independencia

Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María

Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables

Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes

Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín

Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural

Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional

Días no laborables