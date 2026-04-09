El próximo feriado será en mayo: cuándo habrá fin de semana largo y por qué
Tras un finde largo que dio un respiro, el calendario de feriados entra en pausa y recién el próximo mes vuelve a aparecer otro día de descanso oficial.
En Argentina, el calendario de feriados no sólo ordena la agenda laboral, sino que también influye en el ritmo de la economía y en el humor social. Después de un fin de semana largo, vuelve a instalarse la misma duda: cuándo llegará el próximo descanso.
En 2026, la respuesta está definida, aunque para muchos puede parecer un poco distante.
Tras un arranque de año con varios feriados y pausas que combinan fechas patrias con momentos de relax, se abre un período más extenso sin cortes relevantes.
En ese escenario, el próximo feriado nacional importante obliga a revisar el calendario con más detenimiento. La espera hasta mayo se hace sentir, sobre todo entre quienes planifican escapadas o buscan un alivio dentro de la rutina laboral.
Cuándo será el próximo feriado del año
Dentro del calendario de feriados en Argentina, el próximo descanso nacional de 2026 llegará el viernes 1 de mayo, en el marco del Día del Trabajador. Al tratarse de una fecha inamovible, no se traslada, lo que genera un fin de semana largo de tres días, ideal para cortar con la rutina o planear una escapada.
Este feriado se celebra cada 1° de mayo en el país y en gran parte del mundo en homenaje a los Mártires de Chicago, trabajadores que fueron ejecutados en Estados Unidos tras participar en las protestas por la reducción de la jornada laboral en 1886.
Hacia fines del siglo XIX, en Chicago tomó fuerza el reclamo por mejores condiciones laborales bajo el lema ocho horas de trabajo, ocho de descanso y ocho de ocio. En ese contexto, las jornadas podían extenderse hasta 18 horas, con escasas regulaciones que protegieran a los trabajadores.
Gran parte de los obreros estaba nucleada en organizaciones como la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, aunque la American Federation of Labor tenía un rol clave. En 1884, durante uno de sus congresos, se definió que desde el 1 de mayo de 1886 la jornada laboral debía limitarse a ocho horas, con la amenaza de una huelga en caso de incumplimiento.
Finalmente, el 1 de mayo de 1886 cerca de 200 mil trabajadores iniciaron una huelga masiva. En Chicago, donde la situación era más crítica, las protestas continuaron los días siguientes y derivaron en una fuerte represión policial que dejó muertos y heridos, marcando un hecho histórico que dio origen a este feriado.
Calendario de feriados 2026
El calendario de feriados en Argentina se organiza en diferentes tipos que determinan cómo impactan en la rutina laboral y en la planificación de escapadas durante el año. Conocer esta estructura permite entender mejor cómo se distribuyen los días de descanso.
Feriados inamovibles
- Jueves 1 de enero: Año Nuevo
- Lunes 16 y martes 17 de febrero: Carnaval
- Martes 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia
- Jueves 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
- Viernes 3 de abril: Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo
- Sábado 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano
- Jueves 9 de julio: Día de la Independencia
- Martes 8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María
- Viernes 25 de diciembre: Navidad
Feriados trasladables
- Martes 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes
- Lunes 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General Don José de San Martín
- Lunes 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural
- Martes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional
Días no laborables
- Lunes 23 de marzo
- Viernes 10 de julio
- Lunes 7 de diciembre
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