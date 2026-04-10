La NASA le prohibió usar el inodoro a los astronautas de Artemis II: los motivos

En concreto, los ingenieros detectaron que:

El ventilador del sistema se bloqueó en pleno funcionamiento

Podría haber orina congelada en la línea de ventilación

Se registraron olores inusuales en el compartimiento

Si bien se intentó una reparación temporal, la falla volvió a aparecer, lo que llevó a la NASA a tomar una decisión preventiva. La solución fue recurrir a sistemas alternativos, como urinarios portátiles de contingencia, mientras los equipos en Tierra analizaban el problema. Este tipo de inconvenientes deja en evidencia lo complejo que es mantener condiciones básicas en el espacio, incluso en tecnologías que parecen simples.

El récord de la tripulación del Artemis II

Más allá de este problema técnico, la misión logró un hito histórico.

La tripulación de Artemis II alcanzó una distancia récord, superando incluso lo logrado en la misión Apolo 13.

Durante el viaje:

Se validaron sistemas automáticos sin intervención humana

Se realizó un sobrevuelo lunar

Se observaron fenómenos únicos, como eclipses no visibles desde la Tierra

Este avance es clave para futuras misiones, ya que permite probar tecnologías necesarias para regresar a la Luna e incluso avanzar hacia Marte.