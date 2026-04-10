La NASA le prohibió usar el inodoro a los astronautas de Artemis II: los motivos
La exploración espacial siempre sorprende con avances increíbles, pero también con situaciones inesperadas que ponen a prueba la tecnología.
La misión Artemis II de la NASA continúa marcando hitos en la exploración espacial, pero no todo fue perfecto durante el viaje.
En medio de pruebas clave para el futuro de los vuelos tripulados, surgió un inconveniente técnico que obligó a tomar una decisión inesperada: los astronautas tuvieron que dejar de usar el inodoro de la nave.
Aunque pueda parecer un detalle menor, este tipo de fallas es crucial en misiones espaciales, donde cada sistema cumple un rol fundamental para la habitabilidad.
Cuál es el problema que tiene el inodoro del Artemis II
El inconveniente se detectó en el inodoro de la nave Orion, que presentó un mal funcionamiento desde las primeras horas del vuelo.
Según los reportes, el problema estuvo vinculado a fallas en la ventilación y evacuación de residuos, lo que generó complicaciones en su uso.
En concreto, los ingenieros detectaron que:
- El ventilador del sistema se bloqueó en pleno funcionamiento
- Podría haber orina congelada en la línea de ventilación
- Se registraron olores inusuales en el compartimiento
Si bien se intentó una reparación temporal, la falla volvió a aparecer, lo que llevó a la NASA a tomar una decisión preventiva. La solución fue recurrir a sistemas alternativos, como urinarios portátiles de contingencia, mientras los equipos en Tierra analizaban el problema. Este tipo de inconvenientes deja en evidencia lo complejo que es mantener condiciones básicas en el espacio, incluso en tecnologías que parecen simples.
El récord de la tripulación del Artemis II
Más allá de este problema técnico, la misión logró un hito histórico.
La tripulación de Artemis II alcanzó una distancia récord, superando incluso lo logrado en la misión Apolo 13.
Durante el viaje:
- Se validaron sistemas automáticos sin intervención humana
- Se realizó un sobrevuelo lunar
- Se observaron fenómenos únicos, como eclipses no visibles desde la Tierra
Este avance es clave para futuras misiones, ya que permite probar tecnologías necesarias para regresar a la Luna e incluso avanzar hacia Marte.
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