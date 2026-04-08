Los motivos del feriado sorpresivo del viernes 9 de abril que conforma un fin de semana XXL
Abril trae un feriado poco conocido que, para algunos, puede transformarse en un verdadero fin de semana XXL.
El calendario de feriados siempre genera expectativa en Argentina, y en este caso, una fecha particular del mes de abril se convirtió en tema de conversación.
Se trata del jueves 9 de abril de 2026, una jornada que no es feriado nacional, pero que sí impacta en determinadas localidades, generando un corte en la rutina para muchos trabajadores y estudiantes.
Aunque no alcanza a todo el país, quienes se ven beneficiados pueden disfrutar de un descanso extendido, especialmente si logran combinarlo con días previos o posteriores.
Los motivos del feriado del 09 de abril
El motivo de este feriado tiene que ver con aniversarios fundacionales de distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.
Entre los principales casos se destacan:
- Esteban Echeverría
- Coronel Dorrego
En estas localidades, se decretan asuetos administrativos y jornadas no laborables, lo que implica:
- Cierre de organismos públicos
- Suspensión de clases en muchos casos
- Reducción de actividades bancarias
- Eventos culturales y celebraciones locales
Es importante remarcar que se trata de un feriado local, por lo que no aplica para todo el país.
Además, este tipo de fechas suelen aprovecharse para fortalecer la identidad de cada comunidad, con actos, desfiles y actividades abiertas al público.
Calendario de feriados 2025
El calendario 2026 en Argentina cuenta con múltiples feriados nacionales, ideales para planificar escapadas y descansos.
Entre los feriados inamovibles más importantes se encuentran:
- 1 de enero: Año Nuevo
- 24 de marzo: Día de la Memoria
- 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
- 1 de mayo: Día del Trabajador
- 25 de mayo: Revolución de Mayo
- 9 de julio: Día de la Independencia
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
- 25 de diciembre: Navidad
También hay feriados trasladables que permiten generar fines de semana largos a lo largo del año.
La diferencia clave entre feriado y día no laborable es el pago y la obligatoriedad:
- En un feriado, si trabajás, cobrás doble
- En un día no laborable, depende del empleador y se paga normal
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