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Los motivos del feriado sorpresivo del viernes 9 de abril que conforma un fin de semana XXL

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Abril trae un feriado poco conocido que, para algunos, puede transformarse en un verdadero fin de semana XXL.

Los motivos del feriado sorpresivo del viernes 09 de abril que conforma un fin de semana XXL

Los motivos del feriado sorpresivo del viernes 09 de abril que conforma un fin de semana XXL

El calendario de feriados siempre genera expectativa en Argentina, y en este caso, una fecha particular del mes de abril se convirtió en tema de conversación.

Se trata del jueves 9 de abril de 2026, una jornada que no es feriado nacional, pero que sí impacta en determinadas localidades, generando un corte en la rutina para muchos trabajadores y estudiantes.

Aunque no alcanza a todo el país, quienes se ven beneficiados pueden disfrutar de un descanso extendido, especialmente si logran combinarlo con días previos o posteriores.

Los motivos del feriado del 09 de abril

El motivo de este feriado tiene que ver con aniversarios fundacionales de distintos partidos de la provincia de Buenos Aires.

Entre los principales casos se destacan:

  • Esteban Echeverría
  • Coronel Dorrego

En estas localidades, se decretan asuetos administrativos y jornadas no laborables, lo que implica:

  • Cierre de organismos públicos
  • Suspensión de clases en muchos casos
  • Reducción de actividades bancarias
  • Eventos culturales y celebraciones locales

Es importante remarcar que se trata de un feriado local, por lo que no aplica para todo el país.

Además, este tipo de fechas suelen aprovecharse para fortalecer la identidad de cada comunidad, con actos, desfiles y actividades abiertas al público.

Calendario de feriados 2025

El calendario 2026 en Argentina cuenta con múltiples feriados nacionales, ideales para planificar escapadas y descansos.

Entre los feriados inamovibles más importantes se encuentran:

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 24 de marzo: Día de la Memoria
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas
  • 1 de mayo: Día del Trabajador
  • 25 de mayo: Revolución de Mayo
  • 9 de julio: Día de la Independencia
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción
  • 25 de diciembre: Navidad

También hay feriados trasladables que permiten generar fines de semana largos a lo largo del año.

La diferencia clave entre feriado y día no laborable es el pago y la obligatoriedad:

  • En un feriado, si trabajás, cobrás doble
  • En un día no laborable, depende del empleador y se paga normal

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