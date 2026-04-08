Los motivos del feriado sorpresivo del viernes 9 de abril que conforma un fin de semana XXL

Esteban Echeverría

Coronel Dorrego

En estas localidades, se decretan asuetos administrativos y jornadas no laborables, lo que implica:

Cierre de organismos públicos

Suspensión de clases en muchos casos

Reducción de actividades bancarias

Eventos culturales y celebraciones locales

Es importante remarcar que se trata de un feriado local, por lo que no aplica para todo el país.

Además, este tipo de fechas suelen aprovecharse para fortalecer la identidad de cada comunidad, con actos, desfiles y actividades abiertas al público.

Calendario de feriados 2025

El calendario 2026 en Argentina cuenta con múltiples feriados nacionales, ideales para planificar escapadas y descansos.

Entre los feriados inamovibles más importantes se encuentran:

1 de enero: Año Nuevo

24 de marzo: Día de la Memoria

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en Malvinas

1 de mayo: Día del Trabajador

25 de mayo: Revolución de Mayo

9 de julio: Día de la Independencia

8 de diciembre: Inmaculada Concepción

25 de diciembre: Navidad

También hay feriados trasladables que permiten generar fines de semana largos a lo largo del año.

La diferencia clave entre feriado y día no laborable es el pago y la obligatoriedad: