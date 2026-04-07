Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo a nivel nacional

Cuánto falta para el próximo fin de semana largo

El próximo feriado nacional del calendario 2026 será el Día del Trabajador, que se celebra cada 1 de mayo. En esta oportunidad, la fecha cae viernes, lo que permite armar un fin de semana largo junto al sábado 2 y domingo 3, ideal para arrancar el mes con un descanso asegurado. Al tratarse de un feriado inamovible, no hay cambios en la fecha y el corte de la rutina está garantizado.