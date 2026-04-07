Feriados: cuándo será el próximo fin de semana largo a nivel nacional
Después del fin de semana largo de abril, el calendario 2026 ya anticipa los próximos feriados y qué días quedan para descansar en lo que sigue del año.
Con el calendario ya en marcha y después del último descanso que unió feriados clave como el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con Semana Santa, vuelve la duda que todos tienen en mente cuándo llega el próximo fin de semana largo.
Para quienes ya están pensando en una escapada o simplemente en cortar con la rutina, hay buenas noticias. Mayo aparece en el horizonte con nuevas oportunidades de descanso, ya que traerá dos feriados que darán lugar a más de un fin de semana largo, ideal para planificar viajes o recargar energías.
Cuánto falta para el próximo fin de semana largo
El próximo feriado nacional del calendario 2026 será el Día del Trabajador, que se celebra cada 1 de mayo. En esta oportunidad, la fecha cae viernes, lo que permite armar un fin de semana largo junto al sábado 2 y domingo 3, ideal para arrancar el mes con un descanso asegurado. Al tratarse de un feriado inamovible, no hay cambios en la fecha y el corte de la rutina está garantizado.
Pero mayo no se queda solo con esa pausa. Hacia el cierre del mes llega otra oportunidad con un nuevo feriado nacional por el aniversario de la Revolución de Mayo. El 25 de mayo caerá lunes en 2026, lo que vuelve a generar un segundo fin de semana largo, sumando el sábado 23 y domingo 24.
Para organizar escapadas o días de descanso, estos son los próximos fines de semana largos confirmados en el calendario:
- Del viernes 1 al domingo 3 de mayo por el feriado del Día del Trabajador
- Del sábado 23 al lunes 25 de mayo por el feriado de la Revolución de Mayo
De esta manera, mayo se posiciona como uno de los meses con más feriados y oportunidades para aprovechar un fin de semana largo sin tener que esperar demasiado.
Calendario de feriados 2026
Feriados inamovibles 2026
- 1 de mayo: Día del Trabajador.
- 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
- 20 de junio: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.
- 9 de julio: Día de la Independencia.
- 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
- 25 de diciembre: Navidad.
Feriados trasladables 2026
- 17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes, posible traslado.
- 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín, traslado confirmado al lunes.
- 12 de octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural, traslado confirmado al lunes.
- 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional, traslado al viernes para generar un fin de semana largo.
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