Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con mucha tranquilidad y con comida riquísima

Dónde queda Castilla

Castilla está ubicada en el partido de Chacabuco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y cuenta con apenas 700 habitantes. En el pasado llegó a tener más de 3.000, pero el cierre del ferrocarril provocó un éxodo masivo. Hoy, el pueblo revive con el impulso del turismo.

La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 42, lo que permite llegar fácilmente desde distintos puntos del interior o desde CABA.

Cómo llegar a Castilla

Desde la ciudad de Buenos Aires hasta Castilla son 173 kilómetros por Acceso Oeste hasta Luján, ruta 7 hasta Carmen de Areco y ruta 51. Opción: Acceso Oeste, ruta 5 hasta Suipacha, ruta 43 hasta Rivas y ruta 42 (16 km de tierra en muy buen estado).

Tren San Martín de Retiro a Castilla (3 hs. 30'), en Pullman; de 3 a 12 años, 50%.

Bus Pullman General Belgrano o Cóndor Estrella de Retiro a Carmen de Areco (3 hs.), en semicama y en cama ejecutivo; de ahí a Castilla, remís Ezequiel (02273- 414876).

Combi Chivilcoy desde Alto Palermo hasta Suipacha, ida (02346- 423-710/433-304); de ahí a Castilla, remís Suipacha (02324- 481-092) o taxi San Lorenzo (02324- 481-405).