Escapadas por Buenos Aires: el pueblo con mucha tranquilidad y con comida riquísima
Muchos argentinos aprovechan sus tiempos libres para realizar un viajecito y distender de la rutina habitual. Conocé este increíble destino.
Para dejar atrás el estrés de la rutina, muchísimos argentinos optan por lugares cercanos a Buenos Aires para hacerse una escapada y así "desenchufarse" de todos los problemas. Las mejores opciones incluyen parques, lagunas, reservas naturales o atractivos gastronómicos que no podés dejar de conocer.
Dentro de la provincia de Buenos Aires existen sitios históricos para que los fanáticos de los pueblos antiguos visiten cada vez que hay un fin de semana largo, vacaciones o simplemente un día libre. Castilla es un pequeño pueblo que se encuentra a dos horas de CABA y tiene una gastronomía increíble.
Qué se puede hacer en Castilla
Castilla es un pequeño pueblo que se encuentra a, aproximadamente, 150 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y es un lugar ideal para aquellos que buscan hacer una escapada para distenderse de los ruidos y el ritmo de la Capital Federal.
Castilla perdió al 75 por ciento de su población cuando el ferrocarril San Martín dejó de pasar por su estación en los años noventa. De esa forma, la localidad cercana a Chacabuco que tenía alrededor de 3.000 habitantes en sus épocas de gloria, logró retener solamente a 700 que viven allí actualmente.
Uno de sus grandes lugares para comer es El Stud, restaurante de campo que abrió sus puertas en diciembre de 2021. Ubicado en un predio donde antes criaban caballos de carrera y de polo, ahora es una de las mayores atracciones del pueblo. Entre sus platos más destacados se ubica el asado a la estaca, vacío, lechón y achuras. Aunque hay para todos los gustos, también se ofrecen pastas o tabla de picadas.
Dónde queda Castilla
Castilla está ubicada en el partido de Chacabuco, al noroeste de la provincia de Buenos Aires, y cuenta con apenas 700 habitantes. En el pasado llegó a tener más de 3.000, pero el cierre del ferrocarril provocó un éxodo masivo. Hoy, el pueblo revive con el impulso del turismo.
La localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial 42, lo que permite llegar fácilmente desde distintos puntos del interior o desde CABA.
Cómo llegar a Castilla
Desde la ciudad de Buenos Aires hasta Castilla son 173 kilómetros por Acceso Oeste hasta Luján, ruta 7 hasta Carmen de Areco y ruta 51. Opción: Acceso Oeste, ruta 5 hasta Suipacha, ruta 43 hasta Rivas y ruta 42 (16 km de tierra en muy buen estado).
Tren San Martín de Retiro a Castilla (3 hs. 30'), en Pullman; de 3 a 12 años, 50%.
Bus Pullman General Belgrano o Cóndor Estrella de Retiro a Carmen de Areco (3 hs.), en semicama y en cama ejecutivo; de ahí a Castilla, remís Ezequiel (02273- 414876).
Combi Chivilcoy desde Alto Palermo hasta Suipacha, ida (02346- 423-710/433-304); de ahí a Castilla, remís Suipacha (02324- 481-092) o taxi San Lorenzo (02324- 481-405).
Temas
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario