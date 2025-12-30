El lugar a visitar en Brasil con playas paradisíacas y con mucha tranquilidad
A pocos kilómetros de Río de Janeiro, Praia do Forno mezcla playas de aguas cristalinas, naturaleza intacta y sabores locales para una escapada soñada.
Dentro de Brasil, uno de los destinos más buscados del turismo en Sudamérica para el verano 2026, aparece una joya ideal para quienes buscan playas paradisíacas, calma y contacto con la naturaleza. Planea tus vacaciones de manera perfecta con el mejor destino.
Lejos del ritmo acelerado de las grandes ciudades, Praia do Forno se posiciona como una alternativa perfecta para descansar, disfrutar del mar y desconectarse del ruido, con paisajes que combinan aguas cristalinas, arenas rojizas y un entorno natural casi intacto.
Qué se puede hacer en "Praia do Forno"
En Praia do Forno, la experiencia está marcada por el contacto con el mar y la naturaleza, con propuestas para quienes buscan descanso y también para los que prefieren algo de aventura. Entre las actividades más destacadas se encuentran:
- Snorkel y buceo, ideales para explorar un fondo marino con gran visibilidad y una notable variedad de peces coloridos.
- Natación en aguas cristalinas, perfectas para disfrutar del mar con calma y seguridad.
- Descanso en la playa, aprovechando la tranquilidad del entorno y sus arenas rojizas para relajarse bajo el sol.
- Caminatas por senderos naturales, que atraviesan la vegetación local y conducen a miradores con vistas panorámicas del paisaje.
- Gastronomía local, con protagonismo de mariscos frescos y platos típicos brasileños, ideales para completar la jornada frente al mar.
Todo convierte a Praia do Forno en un destino equilibrado, donde el relax, la naturaleza y los sabores regionales conviven sin apuro.
Dónde queda "Praia do Forno"
Praia do Forno se encuentra en Arraial do Cabo, en la región sudeste de Brasil. Está ubicada a unos 40 kilómetros de Búzios y a aproximadamente dos horas de Río de Janeiro, lo que la convierte en una excelente opción para una escapada sin alejarse demasiado de los principales centros turísticos.
Cómo llegar a "Praia do Forno"
Para llegar a Praia do Forno, una alternativa es realizar una caminata de unos 20 minutos desde Playa dos Anjos, un trayecto corto que permite disfrutar del paisaje. Otra opción más rápida y cómoda es tomar un paseo en barco desde la misma playa, que conduce directamente hasta este rincón paradisíaco. Ambas opciones suman al encanto de una experiencia que combina naturaleza, descanso y tranquilidad.
