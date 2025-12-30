El lugar a visitar en Brasil con playas paradisíacas y con mucha tranquilidad

Cómo llegar a "Praia do Forno"

Para llegar a Praia do Forno, una alternativa es realizar una caminata de unos 20 minutos desde Playa dos Anjos, un trayecto corto que permite disfrutar del paisaje. Otra opción más rápida y cómoda es tomar un paseo en barco desde la misma playa, que conduce directamente hasta este rincón paradisíaco. Ambas opciones suman al encanto de una experiencia que combina naturaleza, descanso y tranquilidad.