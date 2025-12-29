La isla en Brasil que está llena de playas poco conocidas, con una gran extensión y paisajes
Con casi 30 kilómetros de playas, este sitio está ubicado al sur del estado de Río de Janeiro. Conocé todos los detalles en la nota.
Cuando llega el momento de elegir dónde vacacionar, Sudamérica ofrece escenarios capaces de adaptarse a todos los gustos. Desde costas atrapantes hasta pueblos serenos y conectados con la naturaleza, cada sitio combina la calidez de sus habitantes y diferentes tradiciones que hacen de cada viaje una experiencia cautivante.
En ese mapa aparece "Ilha Grande", un lugar con más de 30 kilómetros de extensión de playas de agua cristalina para deleitar a todos los visitantes. Además de ubicarse dentro del estado de Río de Janeiro, este rincón cuenta con diversas actividades al aire libre, entre las que se destacan snorkel y buceo.
Qué se puede hacer en "Ilha Grande"
Entre los paisajes más destacados de la isla aparece Lopes Mendes, una playa que impacta por su arena blanca y el color intenso del océano, creando una postal difícil de igualar incluso dentro de Brasil. Su entorno abierto y natural la convierte en una parada obligada para quienes recorren "Ilha Grande" por primera vez.
Más allá de sus playas, el destino presenta senderos que atraviesan la vegetación y conducen a cascadas escondidas y a pequeñas ensenadas poco transitadas.
Por otro lado, las condiciones de la isla permiten realizar buceo en distintos niveles y también practicar snorkel en zonas de aguas calmas, donde es habitual encontrarse con peces de colores, tortugas y otras especies marinas que habitan en este sitio.
Dónde queda "Ilha Grande"
Este destino del territorio sudamericano está ubicado frente a la costa del estado de Río de Janeiro y se accede únicamente por vía marítima desde el continente. Su entorno natural y la ausencia de grandes construcciones le dan un perfil sereno y alejado del turismo masivo.
Cómo llegar a "Ilha Grande"
Para llegar a "Ilha Grande" se debe viajar primero hasta Río de Janeiro y luego ir por tierra hasta los puertos Angra dos Reis, Mangaratiba o Conceição de Jacareí. Desde allí, el ingreso a la isla se hace únicamente en barco o lancha, ya que no tiene acceso por carretera.
