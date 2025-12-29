La isla en Brasil que está llena de playas poco conocidas, con una gran extensión y paisajes

Dónde queda "Ilha Grande"

Este destino del territorio sudamericano está ubicado frente a la costa del estado de Río de Janeiro y se accede únicamente por vía marítima desde el continente. Su entorno natural y la ausencia de grandes construcciones le dan un perfil sereno y alejado del turismo masivo.

Cómo llegar a "Ilha Grande"

Para llegar a "Ilha Grande" se debe viajar primero hasta Río de Janeiro y luego ir por tierra hasta los puertos Angra dos Reis, Mangaratiba o Conceição de Jacareí. Desde allí, el ingreso a la isla se hace únicamente en barco o lancha, ya que no tiene acceso por carretera.