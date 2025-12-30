Volvieron a operar a Jair Bolsonaro: esta vez, por hipo recurrente

“Ha pasado ya nueve meses de lucha y angustia con hipo a diario”, expresó el sábado su esposa, Michelle Bolsonaro. Una vez que reciba el alta, el exmandatario deberá regresar a la pequeña habitación donde cumple su condena, en una sede de la Policía Federal en Brasilia.

La Corte Suprema lo condenó a 27 años de prisión por haber intentado aferrarse al poder tras perder las elecciones de 2022 frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La Justicia ya rechazó el pedido de su defensa para que cumpla la pena bajo arresto domiciliario, pese a los argumentos vinculados a su estado de salud.