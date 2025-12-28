Descubrí Brasil 2026: las tres playas para ir de vacaciones y ahorrar en el intento
Brasil le guiña el ojo al turismo con pueblos de playas increíbles y precios accesibles: tres destinos con mar, calma y ahorro para disfrutar el verano.
Cuando se piensa en Brasil, suelen venir a la cabeza playas famosas, multitudes y precios altos. Pero el país también esconde pueblos costeros donde el mar es protagonista y el gasto diario resulta mucho más accesible. Lejos de los circuitos más explotados, estos destinos ofrecen una alternativa ideal para viajar sin romper el presupuesto.
En estas localidades de Brasil el ritmo es otro: alojamientos simples, comida casera, playas extensas y un entorno perfecto para descansar, caminar junto al agua y desconectarse del ruido. La experiencia es más auténtica y sin sobreprecios.
A continuación, tres pueblos de Brasil que combinan buen clima, paisajes increíbles y costos más bajos que los destinos turísticos tradicionales.
Las tres playas imperdibles de Brasil
São Miguel do Gostoso
Dentro del nordeste de Brasil, São Miguel do Gostoso aparece como una joya todavía alejada del turismo masivo. Ubicado en el estado de Río Grande do Norte, este pueblo costero mantiene un perfil relajado, con precios accesibles y playas amplias de arena clara. El mar, calmo y constante, es ideal tanto para descansar sin apuros como para practicar deportes acuáticos suaves.
La vida cotidiana transcurre sin estridencias. Hay posadas económicas, restaurantes sencillos con platos locales y un ambiente familiar que invita a bajar un cambio. Es una opción muy elegida dentro de Brasil por quienes buscan playas lindas sin el movimiento intenso de los grandes balnearios.
Barra Grande
Barra Grande, en el estado de Piauí, es uno de los pueblos más baratos del nordeste de Brasil y una alternativa perfecta para viajar con presupuesto cuidado. Su costa es extensa, tranquila y de aguas cálidas, ideal para largas caminatas junto al mar y días de descanso total, lejos del ruido y las multitudes.
El bajo costo de vida es uno de sus mayores atractivos. Los alojamientos son simples y accesibles, la gastronomía local tiene precios amigables y el entorno natural invita a desconectarse por completo del ritmo urbano.
Japaratinga
Muy cerca de Maragogi, pero con valores mucho más bajos, Japaratinga se consolida como uno de los destinos más convenientes del nordeste de Brasil. Ubicado en el estado de Alagoas, enamora con playas de aguas calmas y colores verdes y celestes que no tienen nada que envidiarle a los puntos más famosos.
El pueblo conserva un ritmo tranquilo, ideal para quienes quieren disfrutar del mar sin gastar de más. La oferta de posadas y restaurantes es considerablemente más económica, lo que convierte a Japaratinga en una excelente opción para unas vacaciones relajadas y accesibles.
