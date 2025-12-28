Descubrí Brasil 2026: las tres playas para ir de vacaciones y ahorrar en el intento

Embed - SÃO MIGUEL DO GOSTOSO: Roteiro completo de 3 dias com o que fazer, onde comer e onde se hospedar

Barra Grande

Barra Grande, en el estado de Piauí, es uno de los pueblos más baratos del nordeste de Brasil y una alternativa perfecta para viajar con presupuesto cuidado. Su costa es extensa, tranquila y de aguas cálidas, ideal para largas caminatas junto al mar y días de descanso total, lejos del ruido y las multitudes.

El bajo costo de vida es uno de sus mayores atractivos. Los alojamientos son simples y accesibles, la gastronomía local tiene precios amigables y el entorno natural invita a desconectarse por completo del ritmo urbano.

Embed - BARRA GRANDE, TAIPU DE FORA e LAGOAS | MARAÚ, Vá antes que o asfalto chegue lá!

Japaratinga

Muy cerca de Maragogi, pero con valores mucho más bajos, Japaratinga se consolida como uno de los destinos más convenientes del nordeste de Brasil. Ubicado en el estado de Alagoas, enamora con playas de aguas calmas y colores verdes y celestes que no tienen nada que envidiarle a los puntos más famosos.

El pueblo conserva un ritmo tranquilo, ideal para quienes quieren disfrutar del mar sin gastar de más. La oferta de posadas y restaurantes es considerablemente más económica, lo que convierte a Japaratinga en una excelente opción para unas vacaciones relajadas y accesibles.