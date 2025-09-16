La NASA encontró la señal más clara de que hubo vida en Marte
Un nuevo hallazgo volvió a encender la esperanza de que el planeta rojo haya albergado vida en el pasado. La agencia espacial reveló nuevos resultados.
A través del róver Perseverance, la NASA logró identificar formaciones minerales que podrían haber surgido de procesos vinculados a la existencia de organismos hace millones de años. Este tipo de hallazgos alimenta uno de los grandes interrogantes de la humanidad: ¿realmente estamos solos en el universo?
Septiembre se convirtió en un mes clave para los avances científicos, ya que varios proyectos de investigación presentaron resultados que marcarán la agenda internacional en los próximos años. Dentro de este marco, el anuncio de la NASA posiciona nuevamente a Marte como el centro de la exploración espacial y el escenario más prometedor en la búsqueda de rastros de vida.
El cráter Jezero, donde aterrizó Perseverance en 2021, fue elegido estratégicamente por sus condiciones geológicas únicas. Allí, un antiguo lecho de río preserva materiales que podrían guardar información vital sobre la historia temprana del planeta rojo y su capacidad para haber albergado vida.
La señal de vida pasada que encontró la NASA
El descubrimiento se concentró en una roca apodada “Cheyava Falls”, recolectada en 2024 en el cráter Jezero. En su superficie, los científicos detectaron nódulos minerales con características que sugieren un origen ligado a procesos microbianos o prebióticos. Estos indicios, publicados en la revista Nature, fueron presentados oficialmente en una conferencia de prensa de la agencia espacial.
Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, destacó que se trata de “la evidencia más cercana de vida antigua en Marte” hallada hasta el momento. Aun así, aclaró que no es una prueba definitiva, ya que la confirmación dependerá de un análisis más profundo de las muestras una vez que puedan ser traídas a la Tierra.
El equipo de investigación remarcó que, tras meses de estudio, no encontraron explicaciones alternativas sólidas que descarten la hipótesis de que estas estructuras tengan relación con actividad biológica pasada. Para muchos expertos, este hallazgo marca un antes y un después en la búsqueda de vida extraterrestre.
