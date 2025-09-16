La NASA encontró la señal más clara de que hubo vida en Marte

Nicola Fox, administradora asociada de la Dirección de Misiones Científicas de la NASA, destacó que se trata de “la evidencia más cercana de vida antigua en Marte” hallada hasta el momento. Aun así, aclaró que no es una prueba definitiva, ya que la confirmación dependerá de un análisis más profundo de las muestras una vez que puedan ser traídas a la Tierra.

El equipo de investigación remarcó que, tras meses de estudio, no encontraron explicaciones alternativas sólidas que descarten la hipótesis de que estas estructuras tengan relación con actividad biológica pasada. Para muchos expertos, este hallazgo marca un antes y un después en la búsqueda de vida extraterrestre.