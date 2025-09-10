El mejor día y horario para comprar pasajes de avión y conseguir los precios más bajos
Viajar en avión es el sueño de muchos, pero los precios exorbitantes suelen ser los obstáculos a superar. Conocé todos los detalles en la nota.
Al momento de planificar las vacaciones dentro del territorio nacional, se tienen en cuenta diferentes aristas que hacen de cada viaje una experiencia única. Dentro del amplio abanico de ítems, aparece el traslado, siendo este un punto fundamental ya que es el comienzo de cada aventura. Son muchos los que desean viajar en avión, pero los precios elevados suele ser el obstáculo más común.
Sin embargo, existen diferentes trucos que permiten acceder a vuelos sin necesidad de golpear el bolsillo. Los domingos y el mediodía son los peores momentos para comprar vuelos, mientras que hacerlo de noche o de madrugada suele ser más barato. Además, también se aconseja hacer la reserva con anticipación, lo que se traduce en un ahorro significativo para el bolsillo.
Con cuánta anticipación hay que reservar
Lo más recomendable es comprar los pasajes con anticipación: lo mínimo son 15 días, aunque la mejor ventana suele estar entre 6 y 8 semanas antes del viaje. Se estima que dejar la compra para último momento puede encarecer el valor hasta un 25%.
Además, en la actualidad, plataformas como KAYAK y Skyscanner utilizan inteligencia artificial para guiar a los usuarios, indicando cuándo conviene reservar y sugiriendo fechas alternativas si no se pueden ajustar a las más convenientes.
En cuanto al día y la hora, conviene evitar los domingos, ya que los precios tienden a subir por la alta demanda. Por otro lado, también influye el horario: adquirir un pasaje de madrugada puede resultar hasta un 15% más barato que al mediodía.
En definitiva, planificar las vacaciones con anticipación no solo ayuda a reducir los costos del viaje, sino que también permite organizar cada detalle con mayor tranquilidad, asegurando un descanso completo y sin problemas con toda la familia.
