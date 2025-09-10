El mejor día y horario para comprar pasajes de avión y conseguir los precios más bajos

En cuanto al día y la hora, conviene evitar los domingos, ya que los precios tienden a subir por la alta demanda. Por otro lado, también influye el horario: adquirir un pasaje de madrugada puede resultar hasta un 15% más barato que al mediodía.

En definitiva, planificar las vacaciones con anticipación no solo ayuda a reducir los costos del viaje, sino que también permite organizar cada detalle con mayor tranquilidad, asegurando un descanso completo y sin problemas con toda la familia.