Feriados: los fines de semana largo que restan en el 2026
El calendario de feriados 2026 todavía cuenta con varias fechas importantes para todos aquellos que buscan organizar una escapada.
Durante la segunda mitad del año, Argentina tendrá diferentes oportunidades para aprovechar fines de semana largos, algunos de tres días y otros más extensos gracias a los feriados con fines turísticos establecidos en el calendario oficial.
Estas fechas suelen convertirse en una gran oportunidad para impulsar el turismo interno, ya que miles de personas aprovechan los días libres para visitar distintos destinos del país o realizar actividades cerca de sus hogares.
Además de las celebraciones históricas y religiosas tradicionales, el calendario incluye jornadas especiales pensadas para extender algunos descansos y favorecer el movimiento turístico durante el año.
Los fines de semana largo que restan
El primero de los próximos descansos será en junio, con el feriado correspondiente al Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes. Esta fecha permitirá disfrutar de un fin de semana largo del sábado 13 al lunes 15 de junio.
Luego llegará uno de los períodos más esperados del año durante julio. El Día de la Independencia, que se conmemora el jueves 9 de julio, se combinará con el viernes 10 de julio declarado día no laborable con fines turísticos. De esta manera, se formará un descanso de cuatro días consecutivos.
En agosto habrá otra posibilidad de cortar la rutina con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.
Más adelante, en octubre, llegará un nuevo fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El feriado permitirá contar con días de descanso desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.
En noviembre, el calendario marca otro descanso extendido gracias al Día de la Soberanía Nacional, que conformará un fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre.
Finalmente, diciembre tendrá uno de los períodos más extensos que quedan en el año. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, formando un descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8.
Además, el último feriado nacional del calendario será Navidad, el viernes 25 de diciembre, una fecha que también permitirá a muchas personas organizar reuniones familiares y aprovechar el cierre del año.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario