Feriados: los fines de semana largo que restan en el 2026

En agosto habrá otra posibilidad de cortar la rutina con el feriado por el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. El descanso se extenderá desde el sábado 15 hasta el lunes 17 de agosto.

Más adelante, en octubre, llegará un nuevo fin de semana largo por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural. El feriado permitirá contar con días de descanso desde el sábado 10 hasta el lunes 12 de octubre.

En noviembre, el calendario marca otro descanso extendido gracias al Día de la Soberanía Nacional, que conformará un fin de semana largo entre el sábado 21 y el lunes 23 de noviembre.

Finalmente, diciembre tendrá uno de los períodos más extensos que quedan en el año. El lunes 7 será día no laborable con fines turísticos y el martes 8 se celebrará el Día de la Inmaculada Concepción de María, formando un descanso desde el sábado 5 hasta el martes 8.

Además, el último feriado nacional del calendario será Navidad, el viernes 25 de diciembre, una fecha que también permitirá a muchas personas organizar reuniones familiares y aprovechar el cierre del año.