La inteligencia artificial reveló los motivos por los que salen canas a pronta edad

Los motivos por los que podrían salirte canas siendo joven, según la IA

Uno de los principales factores detrás de la aparición temprana de canas es la genética. Según la inteligencia artificial, si una persona tiene padres, abuelos u otros familiares que comenzaron a tener el pelo blanco desde jóvenes, existen más probabilidades de que ocurra lo mismo.

Esto se debe a que la información genética influye directamente en el momento en el que los melanocitos empiezan a disminuir la producción del pigmento natural del cabello.

Otro de los puntos destacados por la IA es el estrés prolongado. Aunque una situación puntual de preocupación no hará aparecer canas de un día para el otro, los períodos extensos de tensión pueden afectar diferentes procesos del organismo y acelerar algunos cambios relacionados con el cabello.

La alimentación también puede cumplir un papel importante. La falta de ciertos nutrientes esenciales, como vitamina B12, hierro, zinc o vitamina D, puede afectar la salud capilar y favorecer la aparición de canas antes de tiempo.

Además, la inteligencia artificial explica que mantener hábitos saludables puede ayudar a cuidar el cabello. Una dieta equilibrada, un buen descanso y el manejo del estrés son factores que contribuyen al bienestar general.

De todas maneras, los especialistas recuerdan que en la mayoría de los casos las canas prematuras responden simplemente a una característica natural de cada persona. Solo cuando aparecen acompañadas de otros cambios importantes en el cuerpo se recomienda consultar con un profesional.