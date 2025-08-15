El modelo de iPhone que conviene comprar: ¿el 13, 14 o 16?

# iPhone 16

En cuarto lugar, aparece el iPhone16, el último lanzamiento de Apple, que apunta a quienes buscan lo más novedoso y no escatiman en presupuesto. Este modelo se consigue desde u$s750 en Amazon y Tiendamia, valores que se mantienen competitivos.

En MercadoLibre el precio ronda los $1.300.000 (u$s1.000), mientras que en MacStation escala hasta $2.120.000, superando los u$s1.600. El diferencial de esta última tienda son las tres cuotas sin interés de $706.663,34.

Si bien la novedad y los años de actualización juegan a favor, la diferencia de costo respecto a modelos anteriores no se traduce en una experiencia de usuario radicalmente superior.

# iPhone 14 Pro

El tercer puesto es para el iPhone14Pro, elegido por quienes buscan diseño innovador y lo último en tecnología, como la “Dynamic Island”.

En Amazon y Tiendamia, el valor arranca en u$s730 (unos $950.000), mientras que en MercadoLibre parte de $1.200.000 (u$s900). MacStation solo tiene disponible el 14 base en $1.650.000 (u$s1.250).

# iPhone 13

En el segundo escalón aparece el iPhone13, la mejor opción para quienes buscan un equipo sólido sin irse al extremo del gasto. Este modelo recibe actualizaciones y el chip A15Bionic continúa vigente. Su precio en Amazon o Tiendamia se ubica entre u$s450 y u$s500.

En MercadoLibre, parte de $850.000 (aproximadamente u$s650), y en MacStation arranca en $1.370.000, cifra que supera los u$s950 y lo convierte en la alternativa menos competitiva en relación precioproducto, pero puede ser una opción interesante adquirirlo en hasta 3 cuotas sin interés de $456.663,33.

Aquí se destacan las ventajas del canal internacional: Amazon brinda variedad y política clara de devoluciones, Tiendamia permite pagar en pesos y cuotas con bancos argentinos, y MercadoLibre prioriza la inmediatez.

# iPhone 13 Pro

Es, sin lugar a dudas, la mejor elección para 2025. Este modelo, que combina tecnología de punta, rendimiento fluido y varios años de actualizaciones, presenta una diferencia de precio considerable respecto al 14 y al 16.

Por ejemplo, en Amazon o Tiendamia puede conseguirse desde u$s550 (alrededor de $700.000), mientras que en MercadoLibre parte de $1.000.000, equivalentes a unos u$s750. En MacStation no está disponible, y los modelos Pro suelen ser más costosos y con stock escaso.