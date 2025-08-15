El modelo de iPhone que conviene comprar: ¿el 13, 14 o 16?
La baja de los aranceles a productos importados vuelve a instalar esta disyuntiva entre los usuarios locales. Conocé todos los detalles en la nota.
La próxima baja de los aranceles a productos importados vuelve a instalar una vieja duda entre consumidores argentinos sobre si conviene comprar dispositivos tecnológicos en el país o traerlos desde el exterior.
El caso del iPhone, el celular más vendido del mundo pero también más encarecidos por impuestos locales, es un buen termómetro para evaluar esta pregunta. Con nuevos modelos en el mercado y precios actualizados tanto en Amazon como en tiendas argentinas, el diferencial de precio volvió a crecer.
El top 5 de Iphones que conviene comprar
# iPhone 11
El último puesto del top se lo lleva el iPhone11. Si bien representa la puerta de entrada más económica al ecosistema Apple, quedará pronto fuera del radar de actualizaciones. En Amazon o Tiendamia puede encontrarse desde u$s250 (alrededor de $350.000), mientras que en MercadoLibre parte de $500.000 (u$s400).
MacStation ya no comercializa este modelo y la opción más antigua disponible es el 12 a $650.000. En definitiva, solo es recomendable para presupuestos muy ajustados y usuarios poco exigentes.
# iPhone 16
En cuarto lugar, aparece el iPhone16, el último lanzamiento de Apple, que apunta a quienes buscan lo más novedoso y no escatiman en presupuesto. Este modelo se consigue desde u$s750 en Amazon y Tiendamia, valores que se mantienen competitivos.
En MercadoLibre el precio ronda los $1.300.000 (u$s1.000), mientras que en MacStation escala hasta $2.120.000, superando los u$s1.600. El diferencial de esta última tienda son las tres cuotas sin interés de $706.663,34.
Si bien la novedad y los años de actualización juegan a favor, la diferencia de costo respecto a modelos anteriores no se traduce en una experiencia de usuario radicalmente superior.
# iPhone 14 Pro
El tercer puesto es para el iPhone14Pro, elegido por quienes buscan diseño innovador y lo último en tecnología, como la “Dynamic Island”.
En Amazon y Tiendamia, el valor arranca en u$s730 (unos $950.000), mientras que en MercadoLibre parte de $1.200.000 (u$s900). MacStation solo tiene disponible el 14 base en $1.650.000 (u$s1.250).
# iPhone 13
En el segundo escalón aparece el iPhone13, la mejor opción para quienes buscan un equipo sólido sin irse al extremo del gasto. Este modelo recibe actualizaciones y el chip A15Bionic continúa vigente. Su precio en Amazon o Tiendamia se ubica entre u$s450 y u$s500.
En MercadoLibre, parte de $850.000 (aproximadamente u$s650), y en MacStation arranca en $1.370.000, cifra que supera los u$s950 y lo convierte en la alternativa menos competitiva en relación precioproducto, pero puede ser una opción interesante adquirirlo en hasta 3 cuotas sin interés de $456.663,33.
Aquí se destacan las ventajas del canal internacional: Amazon brinda variedad y política clara de devoluciones, Tiendamia permite pagar en pesos y cuotas con bancos argentinos, y MercadoLibre prioriza la inmediatez.
# iPhone 13 Pro
Es, sin lugar a dudas, la mejor elección para 2025. Este modelo, que combina tecnología de punta, rendimiento fluido y varios años de actualizaciones, presenta una diferencia de precio considerable respecto al 14 y al 16.
Por ejemplo, en Amazon o Tiendamia puede conseguirse desde u$s550 (alrededor de $700.000), mientras que en MercadoLibre parte de $1.000.000, equivalentes a unos u$s750. En MacStation no está disponible, y los modelos Pro suelen ser más costosos y con stock escaso.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario