Los descuentos disponibles para el resto de la semana: qué conviene comprar
La cadena amplió sus promociones durante este mes con financiación sin interés en distintos rubros, rebajas bancarias y cuotas en electrodomésticos, hogar y tecnología.
La cadena de supermercados Coto anunció nuevas promociones que van a estar disponibles durante mayo y que incluyen descuentos en productos para el hogar, ropa, tecnología y electrodomésticos. Algunas ofertas van a estar vigentes hasta el 14 de mayo, mientras que otras promociones bancarias y planes de financiación hasta el 31 del mes.
Muchas personas buscan cuotas sin interés y descuentos para comprar tanto productos o ropa de temporada, como cosas de mayor valor. Por ese motivo, la cadena combinó rebajas directas, financiación y beneficios con bancos y billeteras virtuales.
Hay descuentos de hasta el 50% en artículos seleccionados y distintas opciones de cuotas para compras en tecnología, electrodomésticos y hogar. Los beneficios se pueden aprovechar pagando en efectivo, con tarjetas de débito o crédito y también a través de promociones bancarias específicas del día de la compra.
Coto incluyó un 30% de descuento en camperas, chalecos y pijamas seleccionados. Además, la compra se puede financiar en tres cuotas sin interés. La promoción está orientada especialmente a productos de temporada otoño-invierno.
También hay un 20% de descuento en pantuflas seleccionadas. En este caso, el beneficio aplica pagando en efectivo, con débito o crédito.
Por otro lado, una de las promociones más fuertes es el 30% de descuento en productos para el hogar y organización. Entre los artículos incluidos aparecen:
- utensilios de cocina
- herméticos
- tenders
- tablas de planchar
- carritos de compra
- frazadas y acolchados
- mantas con peluche
En esta categoría participan distintas marcas reconocidas como Tramontina, Carol, Rubbermaid, BluPly, Home Design, Home Studio, Babelito, Nuk y Twistshake. Además, la cadena también mantiene el 50% de descuento en vasos, copas de vidrio y vajilla línea opal, una de las promociones más importantes de esta semana.
Beneficios disponibles hasta el 31 de mayo
Uno de los beneficios más destacados es la financiación en cuotas sin interés para productos de electro y tecnología. Entre las promociones aparecen:
- 6 cuotas sin interés en electro pagando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación
- 6 cuotas sin interés en electro con tarjetas Visa, Mastercard y American Express del Banco Galicia
- 12 cuotas sin interés con Banco Macro en categorías seleccionadas
Dentro de las categorías incluidas aparecen:
- electrodomésticos
- ferretería
- automotor
- deportes
- camping
- muebles
- librería
- colchones
- toallones
- sábanas
- jardinería
- rodados
- accesorios de iluminación
Además, también se habilitaron planes de 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés en productos seleccionados. Las cuotas especiales alcanzan a distintos rubros vinculados al hogar y la tecnología.
Entre los productos incluidos aparecen:
- televisores
- aires acondicionados
- notebooks
- bicicletas
- heladeras y freezers
- productos de informática
- lavado
- cubiertas
- muebles de interior
- equipos para el aire libre
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario