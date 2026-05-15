Los descuentos disponibles para el resto de la semana: qué conviene comprar

También hay un 20% de descuento en pantuflas seleccionadas. En este caso, el beneficio aplica pagando en efectivo, con débito o crédito.

Por otro lado, una de las promociones más fuertes es el 30% de descuento en productos para el hogar y organización. Entre los artículos incluidos aparecen:

utensilios de cocina

herméticos

tenders

tablas de planchar

carritos de compra

frazadas y acolchados

mantas con peluche

En esta categoría participan distintas marcas reconocidas como Tramontina, Carol, Rubbermaid, BluPly, Home Design, Home Studio, Babelito, Nuk y Twistshake. Además, la cadena también mantiene el 50% de descuento en vasos, copas de vidrio y vajilla línea opal, una de las promociones más importantes de esta semana.

Beneficios disponibles hasta el 31 de mayo

Uno de los beneficios más destacados es la financiación en cuotas sin interés para productos de electro y tecnología. Entre las promociones aparecen:

6 cuotas sin interés en electro pagando con tarjetas Visa y Mastercard del Banco Nación

6 cuotas sin interés en electro con tarjetas Visa, Mastercard y American Express del Banco Galicia

12 cuotas sin interés con Banco Macro en categorías seleccionadas

Dentro de las categorías incluidas aparecen:

electrodomésticos

ferretería

automotor

deportes

camping

muebles

librería

colchones

toallones

sábanas

jardinería

rodados

accesorios de iluminación

Además, también se habilitaron planes de 15, 18 y hasta 20 cuotas sin interés en productos seleccionados. Las cuotas especiales alcanzan a distintos rubros vinculados al hogar y la tecnología.

Entre los productos incluidos aparecen: