Cuáles son los autos más baratos que se pueden comprar por menos de 20.000 dólares
El Renault Kwid lidera la tabla. Además, hay opciones chinas que emergen en el mercado automotriz. Descubrí el ranking completo en la nota.
Durante el último mes, el mercado automotor evidenció un congelamiento de los precios de los autos 0 km, mientras que la eliminación del impuesto al lujo provocó bajas en los modelos premium. Sin embargo, la dinámica del sector se volvió más incierta: la intervención del sistema SIOMA de ACARA retrasó la publicación de las ventas de autos nuevos.
Por otro lado, el sector sigue liderado por marcas tradicionales como Fiat, Chevrolet, Ford y Renault, pero también ganan terreno opciones más económicas y eficientes, como Kia y Geely, pensadas para los conductores que buscan rendimiento sin gastar de más.
Los modelos de autos más baratos
El Renault Kwid se mantiene como la opción más económica en la lista, con un precio cercano a los $26.000.000. Es valorado por su bajo consumo en ciudad y suma controles de estabilidad, asistente de arranque en pendiente y cuatro airbags. Sus críticos señalan falta de confort en ruta y algunos plásticos interiores mejorables.
El Hyundai HB20 aparece como alternativa más equilibrada y completa, con un precio aproximado de $27.000.000. Lleva motor 1.6 de 123 CV, seis airbags y mayor habitabilidad, lo que lo hace más adecuado para viajes y uso familiar.
Como representante eléctrico, el JMEV Easy 3 aterriza con un precio cercano a u$s18.900 y promete hasta 330 km de autonomía en condiciones óptimas. Ofrece costos de mantenimiento reducidos y ventajas fiscales en algunas provincias, aunque su despliegue depende de la infraestructura de carga disponible en cada zona.
El Fiat Mobi Trekking mantiene una propuesta sencilla y práctica: suspensión elevada, motor 1.0 de cuatro cilindros y enfoque urbano. Es una alternativa indicada para quienes circulan por calles en mal estado y priorizan maniobrabilidad y economía diaria; además incorpora pantalla multimedia y conectividad inalámbrica.
Completando la lista, el JAC JS2 es el SUV más accesible, con un precio cercano a u$s19.900. Se destaca por su mayor volumen interior, baúl de unos 450 litros y pantalla de 9 pulgadas, ofreciendo una solución para familias que buscan formato SUV sin salir del rango de autos baratos.
Qué auto conviene comprar
La decisión depende del uso: para trayectos urbanos y ahorro de combustible conviene el Renault Kwid; equilibrio entre seguridad y confort, el Hyundai HB20; quien quiera bajar gastos de combustible puede optar por el JMEV Easy 3; para calles malas y practicidad, el Fiat Mobi Trekking; y para más espacio y formato SUV, el JAC JS2.
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