Cuáles son los autos más baratos que se pueden comprar por menos de 20.000 dólares

Como representante eléctrico, el JMEV Easy 3 aterriza con un precio cercano a u$s18.900 y promete hasta 330 km de autonomía en condiciones óptimas. Ofrece costos de mantenimiento reducidos y ventajas fiscales en algunas provincias, aunque su despliegue depende de la infraestructura de carga disponible en cada zona.

El Fiat Mobi Trekking mantiene una propuesta sencilla y práctica: suspensión elevada, motor 1.0 de cuatro cilindros y enfoque urbano. Es una alternativa indicada para quienes circulan por calles en mal estado y priorizan maniobrabilidad y economía diaria; además incorpora pantalla multimedia y conectividad inalámbrica.

Completando la lista, el JAC JS2 es el SUV más accesible, con un precio cercano a u$s19.900. Se destaca por su mayor volumen interior, baúl de unos 450 litros y pantalla de 9 pulgadas, ofreciendo una solución para familias que buscan formato SUV sin salir del rango de autos baratos.

Qué auto conviene comprar

La decisión depende del uso: para trayectos urbanos y ahorro de combustible conviene el Renault Kwid; equilibrio entre seguridad y confort, el Hyundai HB20; quien quiera bajar gastos de combustible puede optar por el JMEV Easy 3; para calles malas y practicidad, el Fiat Mobi Trekking; y para más espacio y formato SUV, el JAC JS2.