Trucos caseros de cocina: por qué recomiendan envolver el apio en papel aluminio

Sarah Brekke, exresponsable de la cocina de pruebas de Better Homes & Gardens, explicó que el apio necesita suficiente humedad para conservarse en buenas condiciones durante más tiempo.

A diferencia de una bolsa plástica completamente cerrada, el papel aluminio permite envolver el manojo y protegerlo de la deshidratación sin generar necesariamente las mismas condiciones de acumulación de humedad que pueden favorecer su deterioro.

Para aplicar este truco casero para conservar el apio, se recomienda seguir estos pasos:

Retirar la bolsa plástica: sacar el apio del envoltorio en el que suele comercializarse.

Revisar los tallos: comprobar que estén firmes y retirar las partes deterioradas antes de guardarlo.

Envolver con papel aluminio: cubrir el manojo completo, desde la base hasta la parte superior, sin aplastarlo.

Agregar humedad si es necesario: si los tallos están ligeramente secos, se puede incorporar una servilleta de papel apenas húmeda antes de envolverlos.

Guardar en la heladera: colocar el paquete en el cajón destinado a las verduras.

Con este procedimiento, el apio puede conservar su textura durante aproximadamente dos o tres semanas, aunque el tiempo real dependerá de su frescura inicial y de las condiciones de refrigeración.

Otro aspecto importante es evitar almacenarlo demasiado cerca de frutas como manzanas, bananas y paltas, que liberan etileno, un gas natural que puede acelerar el envejecimiento de determinados vegetales.

Para quienes ya cortaron el apio, existe una alternativa diferente. Los tallos pueden colocarse dentro de un recipiente con agua fría, asegurándose de que queden cubiertos, y guardarse en la heladera con una tapa.

En este caso, se recomienda cambiar el agua cada dos días. Según el método difundido, esta técnica puede ayudar a conservar el apio cortado durante un período de hasta dos semanas, siempre que se mantenga refrigerado y no presente signos de deterioro.

También es posible congelar el apio para utilizarlo posteriormente en sopas, caldos, salsas o guisos. Para hacerlo, hay que lavar los tallos, secarlos, cortarlos y distribuirlos sobre una bandeja antes de llevarlos al freezer. Una vez congelados, pueden trasladarse a un recipiente hermético.

Es importante tener en cuenta que el apio congelado puede perder parte de su textura crujiente al descongelarse, por lo que suele resultar más conveniente para preparaciones cocidas que para ensaladas frescas.

En definitiva, envolver el apio en papel aluminio es una técnica sencilla y económica que puede contribuir a prolongar su vida útil. Junto con una refrigeración adecuada y la revisión periódica de su estado, permite aprovechar mejor esta verdura y evitar que termine en la basura antes de tiempo.