Escapada a la Costa de Buenos Aires: el destino con laguna escondida, reserva forestal de 300 hectáreas y playas vírgenes
A pocos kilómetros de Mar del Plata, un rincón de la Costa Atlántica sorprende con una laguna costera, extensas playas naturales y una reserva forestal de 300 hectáreas.
La Costa Atlántica bonaerense es uno de los destinos más elegidos para disfrutar de una escapada durante los fines de semana o las vacaciones. Sin embargo, más allá de los balnearios tradicionales, existen pequeños pueblos que conservan su tranquilidad y sus paisajes naturales.
Uno de ellos es una localidad ubicada en la provincia de Buenos Aires que se destaca por su entorno costero, sus playas poco urbanizadas y una laguna que constituye uno de los principales atractivos de la región.
Este destino combina mar, naturaleza y actividades al aire libre, convirtiéndose en una opción para quienes prefieren alejarse del movimiento de las ciudades y disfrutar de un ambiente relajado.
Qué se puede hacer en Mar Chiquita
Uno de los mayores atractivos de Mar Chiquita es su albufera, una laguna costera que mantiene comunicación con el océano Atlántico y que se caracteriza por la combinación de aguas dulces y saladas.
Este ambiente natural alberga numerosas especies de aves, por lo que es un lugar ideal para realizar avistaje de fauna, caminatas y fotografía de paisajes.
Además, los visitantes pueden recorrer sus playas extensas y poco intervenidas, que ofrecen un entorno tranquilo para descansar, caminar junto al mar o disfrutar de actividades recreativas.
Otro de los espacios destacados es la reserva forestal de aproximadamente 300 hectáreas, donde predominan los paisajes arbolados y los senderos rodeados de vegetación.
La zona también es conocida por sus posibilidades para la pesca deportiva, el kayak y las actividades náuticas, siempre que las condiciones climáticas y las regulaciones locales lo permitan.
Dónde queda y cómo llegar a Mar Chiquita
El destino destacado en la nota es Mar de Cobo, una pequeña localidad perteneciente al partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a aproximadamente 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a poco más de cuatro horas en auto.
Para llegar desde CABA, hay que tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y luego desviarse hacia la Ruta Provincial 11, para continuar unos seis kilómetros hasta Mar de Cobo.
El pueblo se caracteriza por sus calles en semicírculo, su avenida principal Manuel Cobo y sus espacios naturales. Además, cuenta con cabañas, posadas y pequeños establecimientos gastronómicos para quienes desean pasar un fin de semana completo.
Por su cercanía con otros balnearios y la Reserva de Biosfera de Mar Chiquita, es una alternativa para disfrutar de la Costa Atlántica sin las grandes concentraciones turísticas de los destinos tradicionales.
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