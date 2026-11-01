Escapada a la Costa de Buenos Aires: el destino con laguna escondida, reserva forestal de 300 hectáreas y playas vírgenes

Además, los visitantes pueden recorrer sus playas extensas y poco intervenidas, que ofrecen un entorno tranquilo para descansar, caminar junto al mar o disfrutar de actividades recreativas.

Otro de los espacios destacados es la reserva forestal de aproximadamente 300 hectáreas, donde predominan los paisajes arbolados y los senderos rodeados de vegetación.

La zona también es conocida por sus posibilidades para la pesca deportiva, el kayak y las actividades náuticas, siempre que las condiciones climáticas y las regulaciones locales lo permitan.

Dónde queda y cómo llegar a Mar Chiquita

El destino destacado en la nota es Mar de Cobo, una pequeña localidad perteneciente al partido de Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires. Se encuentra a aproximadamente 400 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, a poco más de cuatro horas en auto.

Para llegar desde CABA, hay que tomar la Autovía 2 en dirección a Mar del Plata y luego desviarse hacia la Ruta Provincial 11, para continuar unos seis kilómetros hasta Mar de Cobo.

El pueblo se caracteriza por sus calles en semicírculo, su avenida principal Manuel Cobo y sus espacios naturales. Además, cuenta con cabañas, posadas y pequeños establecimientos gastronómicos para quienes desean pasar un fin de semana completo.

Por su cercanía con otros balnearios y la Reserva de Biosfera de Mar Chiquita, es una alternativa para disfrutar de la Costa Atlántica sin las grandes concentraciones turísticas de los destinos tradicionales.