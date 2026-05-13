El nuevo destino que eligen los argentinos para ir a comprar más barato
Este nuevo punto de venta reúne a cientos de argentinos que buscan precios competitivos al momento de comprar indumentaria, perfumes, tecnología y calzado. Descubrí todos los detalles en la nota.
En los últimos tiempos, Asunción, capital de Paraguay, comenzó a posicionarse como un destino cada vez más elegido por los argentinos que buscan hacer compras en el exterior. Su crecimiento se explica por la cercanía, los precios competitivos y la posibilidad de organizar viajes cortos sin demasiada complicación.
La ciudad también gana atractivo por la variedad de descuentos, promociones y ofertas disponibles en rubros como indumentaria, perfumes, tecnología y calzado, lo que la convierte en una opción práctica para quienes buscan mejores precios y una escapada rápida.
Por qué Asunción empezó a ganar lugar
La capital de Paraguay se está volviendo cada vez más elegida por los viajeros porque reúne varios atractivos en un mismo lugar: shoppings modernos, buena oferta gastronómica, hoteles en zonas urbanas y distancias cortas que permiten moverse sin perder tiempo.
En ese contexto, Asunción empezó a consolidarse como una opción para escapadas de pocos días, sobre todo enfocadas en compras. Su principal ventaja es la organización de la ciudad, que permite concentrar las visitas en pocos puntos y aprovechar mejor el tiempo sin grandes traslados.
Qué productos suelen buscar los argentinos
El mayor interés de los viajeros se da en categorías donde la diferencia de precios suele notarse más, como indumentaria, perfumes, tecnología, calzado, accesorios y distintos productos importados.
Más allá del precio, también influye la variedad de marcas disponibles, la posibilidad de recorrer varios locales para comparar opciones y la comodidad de comprar en shoppings cerrados que además suman propuestas gastronómicas.
La regla de Aduana que hay que tener presente
De acuerdo con la información de emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), existe un límite de franquicia para traer productos del exterior sin pagar impuestos: por vía aérea o marítima es de hasta US$500, mientras que por tierra o río se reduce a US$300.
Si se supera ese monto, puede aplicarse el pago de impuestos sobre el excedente, por lo que es importante conservar los comprobantes y declarar las compras cuando corresponda para evitar inconvenientes al regresar.
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