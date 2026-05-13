El nuevo destino que eligen los argentinos para ir a comprar más barato

Qué productos suelen buscar los argentinos

El mayor interés de los viajeros se da en categorías donde la diferencia de precios suele notarse más, como indumentaria, perfumes, tecnología, calzado, accesorios y distintos productos importados.

Más allá del precio, también influye la variedad de marcas disponibles, la posibilidad de recorrer varios locales para comparar opciones y la comodidad de comprar en shoppings cerrados que además suman propuestas gastronómicas.

La regla de Aduana que hay que tener presente

De acuerdo con la información de emitida por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), existe un límite de franquicia para traer productos del exterior sin pagar impuestos: por vía aérea o marítima es de hasta US$500, mientras que por tierra o río se reduce a US$300.

Si se supera ese monto, puede aplicarse el pago de impuestos sobre el excedente, por lo que es importante conservar los comprobantes y declarar las compras cuando corresponda para evitar inconvenientes al regresar.